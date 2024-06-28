Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ
- 28.06.2024, 20:06
- 1,918
Видеофакт.
В День Конституции Украины бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов России.
Об этом сообщает Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили государственный флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины!», - говорится в сообщении под видео.