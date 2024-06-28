В Минске откроется новая экотропа 28.06.2024, 20:20

Там даже есть отель, но для избранных.

На юго-востоке Минска появится новая экологическая тропа «Шишки», которую официально откроют 1 июля, сообщает БелТА.

Новая экотропа «Шишки» откроется в столичном микрорайоне Сосны, ее обустроили в лесном массиве в конце улицы Академика Красина за средней школой № 144 и детским садом № 419. Открытие состоится 1 июля, это событие приурочено к 80-й годовщине освобождения Беларуси и празднованию Дня независимости.

Посетителям обещают «увлекательное путешествие по 16 тематическим станциям со сказочными героями и интерактивом».

Маршрут первой линии экотропы — образовательный: он позволяет ознакомиться с многообразием местной флоры и фауны. Там организованы игровые зоны и остановочные площадки — «Знакомьтесь, деревья», «Шишки соснового леса», «Царство растений», «Поисковая поляна» и «Отель для насекомых».

Отель для насекомых — это сооружение, построенное для привлечения пчел и ос, божьих коровок, бабочек и других насекомых. Оно представляет собой камень или бревно с просверленными отверстиями, где «постояльцы» могут отложить яйца или перезимовать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com