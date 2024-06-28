В Минске откроется новая экотропа
- 28.06.2024, 20:20
Там даже есть отель, но для избранных.
На юго-востоке Минска появится новая экологическая тропа «Шишки», которую официально откроют 1 июля, сообщает БелТА.
Новая экотропа «Шишки» откроется в столичном микрорайоне Сосны, ее обустроили в лесном массиве в конце улицы Академика Красина за средней школой № 144 и детским садом № 419. Открытие состоится 1 июля, это событие приурочено к 80-й годовщине освобождения Беларуси и празднованию Дня независимости.
Посетителям обещают «увлекательное путешествие по 16 тематическим станциям со сказочными героями и интерактивом».
Маршрут первой линии экотропы — образовательный: он позволяет ознакомиться с многообразием местной флоры и фауны. Там организованы игровые зоны и остановочные площадки — «Знакомьтесь, деревья», «Шишки соснового леса», «Царство растений», «Поисковая поляна» и «Отель для насекомых».
Отель для насекомых — это сооружение, построенное для привлечения пчел и ос, божьих коровок, бабочек и других насекомых. Оно представляет собой камень или бревно с просверленными отверстиями, где «постояльцы» могут отложить яйца или перезимовать.