У россиян массово конфискуют и отправляют на войну машины и ноутбуки
- 28.06.2024, 20:26
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На войну в Украину власти также хотят отправлять гражданское оружие россиян.
Минобороны России получило от ФСПП свыше 190 тысяч единиц конфискованного у россиян имущества, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума. «С января 2023 года в целях обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов территориальными органами ФССП России передано 190,6 тыс. единиц разного вида имущества — автотранспортные средства, лодки, строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция и другое имущество», — сообщил он в беседе с ТАСС.
Переданное имущество суды изъяли у граждан за совершенные ими уголовные преступления и административные правонарушения, объяснил Аристов.
В год начала полномасштабного вторжения России в Украину в КоАП РФ были внесены изменения, подразумевающие возможность конфискации автомобилей за повторную езду за рулем в нетрезвом виде и за езду без прав. Сперва конфискованные у россиян машины продавали на аукционах, однако скоро от представителей власти стали звучать призывы изымать их в пользу российской армии и отправлять на войну. С подобными заявлениями, в частности, выступали депутаты Госдумы Василий Власов и Султан Хамзаев.
В начале мая глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минтрансу и ГИБДД региона проработать механизм передачи конфискованных транспортных средств на войну в Украину. Ранее к практике отправки изъятых машин на фронт начали прибегать в Башкортостане и Пермском крае: 19 апреля ГУ ФССП по Пермскому краю сообщало, что региональные судебные приставы трижды передавали конфискованные автомобили на войну, минимум один случай отправки конфискованного авто на фронт был зафиксирован в конце марта в Уфе.
На войну в Украину власти также хотят отправлять гражданское оружие россиян. Так, в конце мая губернатор Коми Владимир Уйба призвал местных жителей пожертвовать личное оружие российским военным, чтобы помочь им отражать атаки беспилотников ВСУ. В начале того же месяца в Госдуму внесли законопроект о передаче на нужды армии изъятого огнестрельного оружия. Соавтор документа Андрей Турчак заявил, что такие огневые средства отправят на войну в Украине.