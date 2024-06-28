Экстремально сильная магнитная буря началась сегодня 2 28.06.2024, 20:52

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Специалисты рекомендуют более бережно относиться к своему здоровью.

Экстремально сильная магнитная буря началась 28 июня, ученые сказали, что ждать белорусам и всем жителям планеты.

Согласно данным ученых, магнитная буря, начавшаяся на Земле в пятницу, 28 июня, достигла уровня G4 из возможных G5. Это означает, что сила геомагнитного возмущения является очень сильным.

В период магнитных бурь специалисты рекомендуют более бережно относиться к своему здоровью, избегать стрессов, физических нагрузок, переутомлений.

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