Экстремально сильная магнитная буря началась сегодня

Экстремально сильная магнитная буря началась сегодня2
- 28.06.2024, 20:52
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Специалисты рекомендуют более бережно относиться к своему здоровью.
Экстремально сильная магнитная буря началась 28 июня, ученые сказали, что ждать белорусам и всем жителям планеты.
Согласно данным ученых, магнитная буря, начавшаяся на Земле в пятницу, 28 июня, достигла уровня G4 из возможных G5. Это означает, что сила геомагнитного возмущения является очень сильным.
В период магнитных бурь специалисты рекомендуют более бережно относиться к своему здоровью, избегать стрессов, физических нагрузок, переутомлений.