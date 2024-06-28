Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне 2 28.06.2024, 21:15

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Саммит состоится 9-11 июля.

Армения подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Об этом в комментарии агентству «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне «в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса», и подтвердила свое участие.

«Других договоренностей пока нет», – добавила она.

Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

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