Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне

Армения примет участие в юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне2
- 28.06.2024, 21:15
- 1,038
Саммит состоится 9-11 июля.
Армения подтвердила свое участие в саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.
Об этом в комментарии агентству «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
По словам Бадалян, Армения получила приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне «в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса», и подтвердила свое участие.
«Других договоренностей пока нет», – добавила она.
Перед этим помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Штаты пригласили Азербайджан и Армению на встречу партнеров в рамках саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.