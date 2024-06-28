Санаторий, где отдыхали белорусские космонавты, продают за гроши 3 28.06.2024, 21:27

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Просят чуть больше сотни долларов.

Рядом с трассой Минск – Москва продают известный советский санаторий, заметил Realt.

Когда-то здравница «Нача» в Крупском районе Минской области была известна на всю страну.

Ее построили в 1973 году на берегу одноименной реки. Места были настолько живописными, что отдыхать тут любили не только простые заводчане, но и белорусские летчики-космонавты – Владимир Коваленок и Петр Климук.

Но в конце 90-х профилакторий закрылся. Некоторое время его пытались возродить, но тщетно, и в последние годы объект был законсервирован.

Как сообщает Realt, сейчас учреждение выставили на аукцион, организованный «БУТБ-Имущество».

Помимо основного четырехэтажного корпуса, с молотка идут многочисленные хозпостройки: например, баня, прачечная, клуб, водогрязелечебница и даже бомбоубежище.

Почти 3 га земли, на которых стоит санаторий, отдаются в аренду на 50 лет.

Будущий владелец сможет использовать здания санатория для проектов в сфере туризма и оздоровления, а еще разместить здесь производственные, административно-бытовые и складские помещения, объекты розничной торговли и даже жилье.

Кстати, местоположение у бывшего санатория очень выгодное и с точки зрения логистики: до трассы Брест – Минск – Москва всего 5 км. До Минска при этом 110 км, а до райцентра Крупки – 15.

А главное, поскольку объект пытаются продать не впервые, цена на него существенно снижена. Торги начнутся 26 июля с отметки в Br400.

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