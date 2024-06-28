Бразильская звезда футбола подрабатывает в Uber
- 28.06.2024, 21:38
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Видео.
Похоже, что Неймар переживает трудные времена. Напомним, ранее звезда сборной Бразилии и «Аль-Хиляля» в очередной раз серьезно травмировался и выбыл на длительный срок. Футболист пропускает Копа Америка, который в настоящее время проходит в США.
Чтобы рассчитаться по счетам, футболист начал подрабатывать и – был замечен за рулем такси.
Соответствующее видео появилось в Инстаграме. Пользователь под ником jacksettleman рассказал, что вызвал Uber, за рулем которого сидел Неймар.
Пока неизвестно, реальное это видео или же постановочное. Бразилец мог стать причастным к какой-нибудь рекламной акции от компании.