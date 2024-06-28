закрыть
28 июня 2024, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму

  • 28.06.2024, 21:50
  • 1,652
ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму

Информацию подтвердило Минобороны Украины.

Силы обороны Украины на этой неделе поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что для армии РФ Центр является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации.

Кроме того, на этой неделе украинскими защитниками были поражены зенитно-ракетный комплекс «Оса», штурмовой самолет Су-25 и две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Последние, как отметили в Минобороны, считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

В ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы.

Впоследствии СМИ опубликовали спутниковые снимки на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.

Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это, как упоминалось выше, важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич