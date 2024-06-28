ВСУ уничтожили Центр космической связи РФ во время удара по Крыму
- 28.06.2024, 21:50
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Информацию подтвердило Минобороны Украины.
Силы обороны Украины на этой неделе поразили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В оборонном ведомстве отметили, что для армии РФ Центр является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации.
Кроме того, на этой неделе украинскими защитниками были поражены зенитно-ракетный комплекс «Оса», штурмовой самолет Су-25 и две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Последние, как отметили в Минобороны, считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.
В ночь на 24 июня прозвучала серия громких взрывов в оккупированном Крыму. Об этом в соцсетях написали жители Евпатории и населенных пунктов Молочное и Витино, а также крымские телеграм-каналы.
Впоследствии СМИ опубликовали спутниковые снимки на территории военного объекта РФ в селе Витино под Евпаторией в оккупированном Крыму.
Согласно данным OpenStreetMap, там находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс (Центр дальней космической связи), который входит в состав Воздушно-космических сил РФ. Это, как упоминалось выше, важная воинская часть в системе российской космической связи и спутниковой навигации.