Гродненка принесла в банк $50 с дорисованным нолем и не тем президентом США

Гродненка принесла в банк $50 с дорисованным нолем и не тем президентом США1
- 28.06.2024, 22:04
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Фотофакт.
В Гродно женщина пришла в банк с поддельными 50 долларами. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области.
В банк с фальшивой долларовой купюрой пришла 51-летняя гродненка. Женщина хотела обменять «зеленые» на белорусские, но сотрудница банка определила фальшивку и вызвала милицию. Правоохранители изъяли купюру и отправили ее на экспертизу.
Судэксперты установили, что поддельная банкнота является настоящей купюрой, но номиналом не 50, а 5 долларов. Злоумышленник подчистил штрихи изображений чисел с номиналом на лицевой и оборотной сторонах купюры, дорисовал цифры, чтобы получилось «50».
Увы, женщина не обратила внимание, что изображен на фальшивых 50 долларах не тот президент США (Линкольн вместо Гранта), а текстом написан правильный номинал. Белоруска сказала, что купюру ей дал знакомый, а подделку она не различила. В отношении гродненки возбудили уголовное дело.