Демченко: Украина будет наращивать обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет из Беларуси с войной

Демченко: Украина будет наращивать обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет из Беларуси с войной1
- 28.06.2024, 22:16
Спикер Госпогранслужбы Украины прокомментировал жалобы белорусского ГПК.
Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко прокомментировал «Радыё Свабода» заявления белорусских пограничников о происходящем на украинской стороне границы.
В Минобороны Беларуси сообщили, что дивизион ракетной системы залпового огня «Полонез» с полным боекомплектом находится на боевом дежурстве на границе.
— Приятно, что они (Вооруженные силы Беларуси. — Прим. ред.) не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают. Украина им не угрожает, наоборот, мы вынуждены защищаться, в том числе и на белорусском направлении, потому что Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла границу для российских оккупантов, — заявил Андрей Демченко.
По его словам, «в стиле Беларуси говорить то об оружии и средствах террора из Украины, то о провокациях, на которые будут жестко реагировать, и т. д».
— Несмотря на все это, пока Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста, Украина будет наращивать свою обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет к нам из Беларуси с войной, — добавил спикер.
Он не уточнил, действительно ли возле белорусской границы находятся подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК).
Напомним, ранее в Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что располагают сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений РДК, который якобы ведет там разведку, в том числе «с выходом на государственную границу Республики Беларусь».
На этом направлении белорусские пограничники «зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведывательную деятельность», сбили дрон и нашли схрон со взрывчаткой.