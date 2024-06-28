Демченко: Украина будет наращивать обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет из Беларуси с войной 1 28.06.2024, 22:16

Спикер Госпогранслужбы Украины прокомментировал жалобы белорусского ГПК.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко прокомментировал «Радыё Свабода» заявления белорусских пограничников о происходящем на украинской стороне границы.

В Минобороны Беларуси сообщили, что дивизион ракетной системы залпового огня «Полонез» с полным боекомплектом находится на боевом дежурстве на границе.

— Приятно, что они (Вооруженные силы Беларуси. — Прим. ред.) не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают. Украина им не угрожает, наоборот, мы вынуждены защищаться, в том числе и на белорусском направлении, потому что Беларусь продолжает поддерживать террористов и в свое время открыла границу для российских оккупантов, — заявил Андрей Демченко.

По его словам, «в стиле Беларуси говорить то об оружии и средствах террора из Украины, то о провокациях, на которые будут жестко реагировать, и т. д».

— Несмотря на все это, пока Беларусь остается в орбите влияния страны-террориста, Украина будет наращивать свою обороноспособность, чтобы дать отпор всем, кто идет к нам из Беларуси с войной, — добавил спикер.

Он не уточнил, действительно ли возле белорусской границы находятся подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК).

Напомним, ранее в Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что располагают сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений РДК, который якобы ведет там разведку, в том числе «с выходом на государственную границу Республики Беларусь».

На этом направлении белорусские пограничники «зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведывательную деятельность», сбили дрон и нашли схрон со взрывчаткой.

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