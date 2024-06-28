закрыть
29 июня 2024, суббота, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска проходит праздник выпускников вузов

3
  • 28.06.2024, 22:40
  • 3,542
В центре Минска проходит праздник выпускников вузов

Фоторепортаж.

Этим вечером в центре Минска многолюдно — у Дворца спорта проходит праздник выпускников вузов. Второй год подряд это мероприятие проводится с особым размахом: помимо торжественной части, будут дискотека и водное шоу — по Свислочи проплывут лодки с алыми парусами.

В празднике принимают участие около трех тысяч выпускников вузов (около двух тысяч от Минска и еще тысяча человек из регионов). Право оказаться в их числе получили отличники с высокими достижениями в учебе, победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей. Фото публикует БелТА.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич