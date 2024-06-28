В центре Минска проходит праздник выпускников вузов 3 28.06.2024, 22:40

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Фоторепортаж.

Этим вечером в центре Минска многолюдно — у Дворца спорта проходит праздник выпускников вузов. Второй год подряд это мероприятие проводится с особым размахом: помимо торжественной части, будут дискотека и водное шоу — по Свислочи проплывут лодки с алыми парусами.

В празднике принимают участие около трех тысяч выпускников вузов (около двух тысяч от Минска и еще тысяча человек из регионов). Право оказаться в их числе получили отличники с высокими достижениями в учебе, победители международных и республиканских конкурсов, фестивалей. Фото публикует БелТА.

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