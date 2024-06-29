Соболенко и Азаренко узнали соперниц в первом круге Уимблдона 29.06.2024, 2:34

Обе главные теннисистки Беларуси доходили в Лондоне до полуфиналов.

Прошла жеребьевка первого круга основной сетки Уимблдона. На турнире Большого шлема примут участие белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Узнали, кто будет противостоять девушкам в первом раунде.

Так, Арина Соболенко сразится с Эминой Бектас из США. Соперница занимает 106-ю строчку мирового рейтинга WTA. Виктория Азаренко сойдется также с американкой, но уже с 45-й ракеткой. Речь о Слоан Стивенс.

Тем временем первая ракетка мира полька Ига Свентек сыграет с американкой Софией Кенин. Второй номер рейтинга WTA Кори Гауфф из США встретится со своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд.

Напомним, что Арина Соболенко жаловалась на боли в плече. Она не смогла доиграть четвертьфинальный поединок турнира в Берлине против Анны Калинской из России.

Виктория Азаренко также играла на турнире в столице Германии. Белоруска, как и Соболенко, уступила той же Калинской, но уже в полуфинале.

После поражения Виктория жаловалась на плохое самочувствие, из-за чего снялась с соревнования в Бад-Хомбурге.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля на кортах в Лондоне. В 2023-м чемпионом среди мужчин стал испанец Карлос Алькарас. Женский турнир выиграла чешка Маркета Вондроушова.

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