В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
- 29.06.2024, 4:42
На одной из дорог произошел камнепад.
На южном побережье Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал в Тихом океане, примерно в 8 километрах от района Атикипа, провинция Каравели, на глубине 28 километров.
Как сообщают местные СМИ, землетрясение ощущалось в регионах Аякучо, Ико и столице страны городе Лима. Мэр района Санкос в регионе Аякучо Эдер Калька рассказал местной радиостанции, что на одной из дорог произошел камнепад, несколько населенных пунктов изолированы.
Информация о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступала.
Как известно, в Перу землетрясения — обычное явление, поскольку страна расположена в так называемом тихоокеанском «огненном круге».