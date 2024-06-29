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В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

  • 29.06.2024, 4:42
В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

На одной из дорог произошел камнепад.

На южном побережье Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения залегал в Тихом океане, примерно в 8 километрах от района Атикипа, провинция Каравели, на глубине 28 километров.

Как сообщают местные СМИ, землетрясение ощущалось в регионах Аякучо, Ико и столице страны городе Лима. Мэр района Санкос в регионе Аякучо Эдер Калька рассказал местной радиостанции, что на одной из дорог произошел камнепад, несколько населенных пунктов изолированы.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как известно, в Перу землетрясения — обычное явление, поскольку страна расположена в так называемом тихоокеанском «огненном круге».

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