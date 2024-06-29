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В Беларуси стало больше фальшивых денег

  • 29.06.2024, 6:06
  • 2,612
В Беларуси стало больше фальшивых денег

Особенно долларов.

За первые 3 месяца 2024 года в Беларуси банки выявили 186 поддельных денежных знаков. Из них – две монеты, остальные – банкноты.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество фальшивок выросло на 27,4%. Об сообщает Нацбанк.

Увеличились подделки всех валют, кроме евро.

Больше половины таких купюр (55,4%) выявили в Минске. Всего ненастоящие денежные знаки изъяли из обращения в 24 населенных пунктах.

В I квартале текущего года больше всего было выявлено поддельных долларов – 84,4%. Дальше идут российский рубли (8,6%), евро (5,4%) и белорусские рубли (1,6%).

«Американцев» подделывали только в номиналах 100 и 50. Большая часть пришлась на первую купюру (89,2% от всех фальшивых долларов).

Российскую валюту подделывали только номиналом ₽5000. Фальшивые евро были разнообразнее: купюры в €20, €50, €100 и €500.

А среди белорусских рублей нашли только поддельные «сотки» – всего три штуки.

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