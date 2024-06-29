Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин с деталями интересного происхождения 1 29.06.2024, 8:01

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Агентство Reuters изучило таможенные данные.

Во время визита в КНДР кремлевский диктатор Владимир Путин привез своему северокорейскому коллеге автомобиль «Аурус».

До 2023 года Россия импортировала оборудование для сборки этих машин из Южной Кореи, которую Ким Чен Ын называет «главным врагом» КНДР.

Это выяснило агентство Reuters, изучив таможенные данные.

В период с 2018-го по 2023 год Россия импортировала оборудование и компоненты для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллиона долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

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