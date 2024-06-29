закрыть
29 июня 2024, суббота, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин с деталями интересного происхождения

1
  • 29.06.2024, 8:01
  • 8,106
Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин с деталями интересного происхождения

Агентство Reuters изучило таможенные данные.

Во время визита в КНДР кремлевский диктатор Владимир Путин привез своему северокорейскому коллеге автомобиль «Аурус».

До 2023 года Россия импортировала оборудование для сборки этих машин из Южной Кореи, которую Ким Чен Ын называет «главным врагом» КНДР.

Это выяснило агентство Reuters, изучив таможенные данные.

В период с 2018-го по 2023 год Россия импортировала оборудование и компоненты для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллиона долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич