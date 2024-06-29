Foreign Affairs: Путин нацелился на две страны Запада 14 29.06.2024, 8:14

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В них проживает большое количество русских.

Для президента Российской Федерации война в Украине — это как фронт в конфликте с Западом. В результате Москва нацелится на страны НАТО, в частности, под атакой могут оказаться Эстония или Латвия. Об этом сообщило издание Foreign Affairs.

«Для Путина война в Украине — это не только — или даже в основном — об Украине», — говорится в сообщении.

По словам близких к Путину людей, для него вторжение в Украину — как один фронт в конфликте с Западом. Для главы Кремля успеха на поле боя может быть недостаточно. Для победы над «настоящими врагами» в Брюсселе и Вашингтоне, он может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО.

Российские элиты считают, что наиболее вероятной мишенью могли бы быть Эстония и Латвия, ведь в этих балтийских странах проживает большое количество русских.

В СМИ рассказали, что Москва может пойти по «знакомой игре», когда сначала сотрудники ФСБ заставляют русскоязычных жителей одной из двух стран заявить о притеснениях со стороны «неонацистского правительства» и потребность в помощи Кремля. В ответ ВС РФ пересекут границу и возьмут под контроль муниципалитеты в восточной части любой страны. В частности, эстонский город Нарва, где преобладает русскоязычное население. Оккупация бросит серьезный вызов НАТО, чей принцип — нападение на одного из членов является нападением на всех. Так, оккупацией Нарвы Путин проверил бы, действительно ли Альянс готов рисковать третьей мировой войной из-за нескольких квадратных километров на границе с РФ.

Элита РФ считает, что НАТО не ответит России, ведь Запад уставший и разделенный, а потому меньше заинтересован в борьбе с россиянами. Они убеждены, что страны Альянса якобы не сплотятся, чтобы защитить атакованную страну.

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