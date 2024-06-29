ВСУ пошли в наступление и отбросили россиян в Харьковской и Луганской областях 4 29.06.2024, 8:22

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Стало известно, какие позиции удалось вернуть.

Украинские силы недавно отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Вооруженные силы Украины недавно отбили позиции на севере Харьковской области на фоне продолжающихся боевых действий 28 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центре Волчанска вдоль улицы Героев Чернобыля.

Командир украинского батальона беспилотников, действующего на Харьковском направлении, 28 июня сообщил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась и что российские силы не добились значительного прогресса примерно с 12 июня.

Также он заявил, что российские силы используют на Харьковском направлении как штурмовые подразделения «Шторм», укомплектованные плохо обученным персоналом, так и регулярные российские части.

По его словам, российские силы быстро пополняют свой состав в этом районе, несмотря на большие потери.

Бои в районе Волчанска и внутри него 28 июня продолжались. Сообщается, что подразделения российского инженерного батальона «Феникс» пытаются дистанционно заминировать районы на севере Харьковской области.

26 июня украинский источник заявил, что российские войска, возможно, потеряли почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду (ВДВ) на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать, хотя ISW не обнаружил никаких доказательств этого утверждения и считает его преувеличенным.

Также украинские официальные лица 16 и 23 июня сообщили, что РФ пыталась вывести подразделения 83-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), которые стали неэффективными в бою после больших потерь на Харьковском направлении.

11 июня ISW наблюдала сообщения о том, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ действуют вблизи Часового Яра.

Аналитики отмечают, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, которые сделали их неэффективными к бою.

Однако бригада вряд ли была полностью уничтожена, особенно с учетом того, что остается неясным, насколько большую часть 83-й бригады ВДВ россияне перебросили из района Часового Яра на Волчанское направление.

Луганская область

Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к югу от Кременной и к востоку от села Терновое.

В то же время, сообщается, что 28 июня российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако подтвержденных данных о продвижении российских войск в этом районе нет.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись в районе Степовой Новоселовки и Серебрянского леса, но ISW не обнаружил подтверждения этих утверждений.

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