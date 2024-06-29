Российский тренер сборной Казахстана попал в скандал 4 29.06.2024, 8:40

6,342

Требовал говорить с ним на русском языке.

Новый тренер национальной сборной Казахстана по футболу россиянин Станислав Черчесов попал в языковой скандал.

Он возмутился, что казахстанский журналист в Казахстане говорит на казахском языке. Конфликт возник на пресс-конференции, сообщает местное издание Tengri Sport.

Черчесов, не успев занять новую должность, проявил себя как типичный российский шовинист. Он предъявил претензии журналисту, который посмел в своей родной стране задать ему вопрос на своем родном языке.

«Почему ты так ко мне обращаешься? На осетинском тебе можно ответить?» - заявил разозленный россиянин сотруднику СМИ.

Отметим, что Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Сразу после назначения он утверждал, что якобы прекрасно знает казахский язык и не нуждается в переводчике. Однако на пресс-конференции выяснилось, что это ложь. Вопросы журналистов ему был вынужден переводить президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Казахстанцы в соцсетях резко критикуют Черчесова. Его слова в адрес журналиста они посчитали неуважением к их стране, а также проявлением имперского мышления россиянина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com