Российский тренер сборной Казахстана попал в скандал

Российский тренер сборной Казахстана попал в скандал4
- 29.06.2024, 8:40
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Требовал говорить с ним на русском языке.
Новый тренер национальной сборной Казахстана по футболу россиянин Станислав Черчесов попал в языковой скандал.
Он возмутился, что казахстанский журналист в Казахстане говорит на казахском языке. Конфликт возник на пресс-конференции, сообщает местное издание Tengri Sport.
Черчесов, не успев занять новую должность, проявил себя как типичный российский шовинист. Он предъявил претензии журналисту, который посмел в своей родной стране задать ему вопрос на своем родном языке.
«Почему ты так ко мне обращаешься? На осетинском тебе можно ответить?» - заявил разозленный россиянин сотруднику СМИ.
Отметим, что Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Сразу после назначения он утверждал, что якобы прекрасно знает казахский язык и не нуждается в переводчике. Однако на пресс-конференции выяснилось, что это ложь. Вопросы журналистов ему был вынужден переводить президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Казахстанцы в соцсетях резко критикуют Черчесова. Его слова в адрес журналиста они посчитали неуважением к их стране, а также проявлением имперского мышления россиянина.