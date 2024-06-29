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Российских десантников «перемололи» на Агрегатном заводе в Волчанске

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  • 29.06.2024, 8:50
  • 9,856
Российских десантников «перемололи» на Агрегатном заводе в Волчанске

Мощный удар 116-й бригады ВСУ показали на видео.

28 июня российские десантники, засевшие на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, оказались под «пятой» снарядов и мин 116-й ОМБр, передает dialog.ua.

«Это вам за «Азовсталь», - говорится в подписи к видео.

В Khorne Group Battle for Kharkov отметили, что на заводе «перемалывали» 83-ю воздушно-десантную бригаду армии РФ. На записи обстрела под музыку немецкого композитора Рихарда Вагнера можно увидеть и услышать прилеты по зданиям предприятия. Здания содрогаются от взрывов, все вокруг окутано столбами дыма.

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