Российских десантников «перемололи» на Агрегатном заводе в Волчанске 12 29.06.2024, 8:50

9,856

Мощный удар 116-й бригады ВСУ показали на видео.

28 июня российские десантники, засевшие на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области, оказались под «пятой» снарядов и мин 116-й ОМБр, передает dialog.ua.

«Это вам за «Азовсталь», - говорится в подписи к видео.

В Khorne Group Battle for Kharkov отметили, что на заводе «перемалывали» 83-ю воздушно-десантную бригаду армии РФ. На записи обстрела под музыку немецкого композитора Рихарда Вагнера можно увидеть и услышать прилеты по зданиям предприятия. Здания содрогаются от взрывов, все вокруг окутано столбами дыма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com