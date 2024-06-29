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Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение»

  • 29.06.2024, 8:57
  • 3,328
Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение»

В случае атаки против Ливана.

Представительство Ирана в ООН заявило, что в случае атаки Израиля против Ливана начнется «война на уничтожение». Рассматривается «полное привлечение всех фронтов сопротивления».

Об этом сообщило представительство Ирана в ООН в соцсети X.

Иран, судя по сообщению, считает планы Израиля по проведению наземной операции против сил Хезболлы на территории Ливана «психологической войной».

«Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в т.ч. полное привлечение всех фронтов Сопротивления, находятся на столе», - говорится в сообщении.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США К. К. Браун предупреждал, что наступление войск Израиля на Ливан грозит ответом со стороны Ирана, который может стать на защиту Хезболлы, спровоцировав расширение войны.

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