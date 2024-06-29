«Первая перекличка была в полночь, вторая — в три часа ночи, третья — в шесть утра» 4 29.06.2024, 9:05

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Белорусы в Варшаве с вечера занимают очередь, чтобы поставить авто на учет.

Сергей (имя изменено) живет в Варшаве. Недавно он купил в Польше подержанный автомобиль и должен был поставить его на учет. Но столкнулся с неожиданной проблемой: чтобы получить свидетельство о регистрации транспортного средства (dowód rejestracyjny) в польской столице, иностранцу приходится занимать очередь с вечера: число желающих намного превышает возможности госоргана. Сергей сумел пробиться к заветному окошку и рассказал MOST, как это было.

Мужчина уверен, что с такой проблемой эмигранты сталкиваются только в столице: здесь иностранцы подают документы не в районных управлениях по месту жительства, а в администрации по улице Kruczkowskiego, 2. В результате там не справляются с потоком желающих.

— Мы приехали на запись в очередь в четверг [27 июня] в 22.00 и были под номером 40. Первая перекличка была в полночь, вторая — в три часа ночи, третья — в шесть утра. Если во время трех перекличек человека два раза не было, то его вычеркивали. [После третьей переклички] сразу выстроились в очередь. С 22.00 до 7.00 список перевалил за 150 человек.

Между перекличками Сергей отдыхал в машине. Но были и те, кто был без автомобиля, — им приходилось проводить ночь на ногах.

Места продают за 750 злотых

Чтобы следить за соблюдением очереди, ожидающие делали фото списка. Но не обошлось без тех, кто пытался вклиниться без очереди.

— Девушка-украинка с парнем пришли к двери примерно в 06.20 утра. Девушка сказала, что она будет первая. Начался скандал, она облила вокруг себя людей то ли кефиром, то ли йогуртом. Вызвала полицию сама. Поначалу полиция пыталась решить по справедливости, но потом решила пустить на самотек, пригрозив, что если будут толкания или драки, то будет штрафовать. Потом еще два парня попытались прорваться без очереди и показывали [в качестве доказательства] селфи, [сделанные] за несколько дней до того.

Еще одна примета длинных очередей на административные процедуры — в очереди сразу появляются те, кто занимает места, а потом перепродает их. По наблюдениям Сергея, таких «помогаторов» было от трех до пяти. За свои услуги они брали по 750 злотых, но каждый продавал только одно место.

Вообще процедура не предусматривает уступки места. При выдаче талона работник смотрит, есть ли у человека основание его получить — проверяет договор купли-продажи автомобиля и документ покупателя (паспорт или ВНЖ). Однако на талоне фамилия не проставляется, и это дает возможность посредникам обходить ограничения.

— Достаточно написать левые данные продавца и реальные свои — и тогда талон выдадут, так как подлинность договора купли-продажи проверить невозможно, — объясняет белорус. Позднее этот талон продают тем, кто имеет реальный договор, но не занял очередь вовремя.

Две очереди в одной

В список записываются и те, кто только подает документы, и те, кто уже пришел забирать готовый dowód rejestracyjny. Но электронная очередь у них разная: буква J — для тех, кто подает документы, К — для тех, кто забирает. Сергей говорит, что на подачу успевают принять только 30 человек, забрать документы смогли 49 человек.

В итоге Сергею с его 40-м номером в списке удалось попасть на 28-е место в очереди J. И он до последнего не был уверен, что пройдет: с 08.00 до 11.30 документы успели подать всего шесть человек, работало только одно окошко. Но периодически стало открываться второе окно — это немного ускоряло работу.

Некоторым удавалось пробраться к окну, но они уходили ни с чем из-за проблем с документами.

— Пани начала отправлять на переделку документов за каждую мелочь. Например, у парня была неразборчиво написано буква «і», и она предложила переделать весь договор, независимо от того, где живет продавец. Таких было пять человек.

В итоге Сергей подал документы около 15.40. С учетом ожидания он потратил почти 18 часов.

Сезон отпусков

На возмущения заявителей работники, по словам Сергея, отвечали, что сотрудников не хватает из-за сезона отпусков.

— Это просто издевательство, — реагирует на это белорус. — Они же взяли на себя обязательство обслужить такое количество людей.

Через 14 дней Сергею снова предстоит пройти тот же квест — на этот раз, чтобы забрать документы.

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