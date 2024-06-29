Границы ключ переломлен пополам Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

29.06.2024, 9:12

5,528

Испарилось былое влияние.

Есть два увлекательных занятия – наблюдать за пустыми обещаниями Путина, его порученцев («будет», «должны», «к такому-то году») и сопоставлять с фактами демагогию присохших к верхам временщиков.

С Арменией, как известно, по ОДКБ разногласия. Это самое мягкое слово, которое можно подобрать. По факту же, пожалуй, Армения в ОДКБ уже не участвует. Называя вещи своими именами. Но путинцы создают видимость крепости ОДКБ.

И вот пришла новость из Армении. Представитель МИД страны Ани Бадалян сообщила: «Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях, посвященных 75-летию организации, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет»

Отлично. Путинцы стране все уши прожужжали, что «воюют с НАТО», а здесь государство – формально член ОДКБ запросто едет на форум НАТО в Вашингтон. Вот так факты «перекатились через мол и упали вниз стремительным домкратом», совершенно «замочив» тот самый геополитический «сортир», из которого исходит запах небылиц.

Кстати, рептильный «Коммерсант», передавший слова Ани Бадалян, крайне нескрепно и вопреки государственной тенденции произвел в следующем новостном абзаце словесную операцию «смены пола» «госпожи Бадалян», сообщив при этом еще одну потрясающую новость: «По его словам, США также готовы организовать новую встречу Армении и Азербайджана».

То есть, Соединенные Штаты еще и мирный процесс между Арменией и Азербайджаном помогают налаживать, а великой геополитической дыры из Кремля, провалившей все на свете, даже близко там нет. Испарилось былое влияние. «Границы ключ переломлен пополам, все идет по плану».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com