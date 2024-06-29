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Hyundai показала роскошного электрического конкурента BMW 5 Series и Mercedes EQE

  • 29.06.2024, 9:19
  • 1,376
Hyundai показала роскошного электрического конкурента BMW 5 Series и Mercedes EQE

Благодаря новой батарее запас хода электрокара вырос на 11%.

На автошоу в Пусане презентовали новый Genesis G80 Electrified. Электрическая версия премиального седана Е-класса от Hyundai модернизировали вслед за бензиновым вариантом. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Как и вариант с ДВС, электромобиль Genesis G80 2024 узнается по измененной передней части. Ему обновили радиаторную решетку, передний бампер и фары.

В отличие от бензинового собрата, новый Genesis G80 Electrified подрос в размерах. Его колесная база прибавила 130 мм (до 3140 мм), а длина выросла до 5135 мм.

Салон Genesis G80 Electrified претерпел более существенные изменения — там заменили руль и переднюю панель. Появился широкий двухсекционный дисплей с диагональю 27 дюймов, а часть кнопок на центральной панели сделали сенсорными.

Как и прежде, седан Genesis G80 Electrified оснащен двухмоторной полноприводной силовой установкой на 370 л.с. и 700 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с.

Увеличенные размеры авто позволили установить новую батарею емкостью 95,4 кВт∙ч. Запас хода вырос на 11% — до 475 км. Продажи авто стартуют с августа, а конкурентами модели будут BMW i5 (электрический 5 Series) и Mercedes EQE.

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