ВСУ вытесняют россиян из Волчанска
- 29.06.2024, 9:26
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Идет бой за улицы.
Украинские военные вытесняют росийских оккупантов из Волчанска Харьковской области. И это несмотря на то, что бой идет за улицы.
Об этом сообщает в Telegram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
«Силы обороны продолжают вытеснять россиян из Волчанска», - рассказал он.
По словам Коваленко, в городе бой идет за улицы, но постепенно, несмотря на переброску туда российских резервов, оккупантов вытесняют.