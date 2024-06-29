ВСУ вытесняют россиян из Волчанска 29.06.2024, 9:26

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Идет бой за улицы.

Украинские военные вытесняют росийских оккупантов из Волчанска Харьковской области. И это несмотря на то, что бой идет за улицы.

Об этом сообщает в Telegram глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«Силы обороны продолжают вытеснять россиян из Волчанска», - рассказал он.

По словам Коваленко, в городе бой идет за улицы, но постепенно, несмотря на переброску туда российских резервов, оккупантов вытесняют.

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