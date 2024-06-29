«Ем разные травушки-муравушки и даже крапиву» 3 29.06.2024, 9:33

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Как в Лунинце уживаются увлеченная зожница и мужчина-гедонист.

«Мы разные, но каждый живет свою прекрасную жизнь», — так лаконично говорит о своей семье Ольга. С мужем они вместе уже более 19 лет — и за это время очень изменились. В последние годы белоруску потянуло на всевозможные ЗОЖ-эксперименты — начиная от регулярных пробежек и заканчивая сухим голоданием. Супруг терпеливо наблюдает за тяготами жизни жены, подкладывая на тарелку побольше мяса и запасаясь пивом под футбол, пишет onliner.by.

Ольга и Сергей живут в частном доме в Лунинце. У них двое детей, свой огород, баня и много других общих интересов. Но по темпераменту супруги абсолютно разные. Белоруска считает себя «легкой и возвышенной» — много говорит про энергию, экспериментирует с питанием, принимает различные аскезы и мечтает дожить до 100 лет. Супруг же не представляет жизнь без гастрономических удовольствий и в целом не привык себе в чем-либо отказывать. О высоком не говорит — только иронизирует.

— Я ищу в жизни баланс духовного и материального, — объясняет Ольга.

— А я уже нашел, — шутит Сергей.

Для понимания: ЗОЖ героини давно вышел за пределы «куриной грудки с салатом на обед». Больше года Ольга вообще не ест никакого мяса: говорит, в какой-то момент напрочь исчезло желание принимать в пищу что-то тяжелое.

— Я увлекаюсь всякими энергопрактиками, я гвоздетерапевт. И решила, что хочу повышать свои вибрации, а мясо — это низковибрационная пища. Как-то не хочется такое есть, даже мысли не возникает.

Иногда Ольга позволяет себе морепродукты, крупы, но в основном ее рацион состоит из овощей, зелени, свежевыжатых соков и испеченного своими руками ржаного хлеба. Героиня говорит, что для нее это основной источник белка. О своем нестандартном подходе к питанию белоруска подробно рассказывает в блоге.

«Когда голодаю, пугает запах жареных котлет»

Периодически Ольга устраивает аскезы и испытывает себя на прочность. В день интервью, например, постепенно выходила из сухого голодания: она ничего не ела и не пила (!) три дня. А еще раньше завершила 42-дневную аскезу, которая предполагала подготовку к голоданию.

— За это время у меня был зеленый детокс: неделю я ела исключительно зеленые фрукты и овощи. Потом был клубничный детокс — очень хорошо очищает организм. Таким образом я готовилась к тому, чтобы голодать. Начинаю обычно с влажного голодания: соки и вода. А потом полностью исключаю все — в этот раз такое длилось три дня. Вот сейчас уже водичку пью, компот себе из сухофруктов сварила. Считаю, что отлично выгляжу после голодания, — улыбается Ольга.

Сергей к таким начинаниям жены относится c юмором. Он никогда ни в чем себя не ограничивал и не собирается: не видит смысла.

— Я ем мясо каждый день — в любом виде. Сладкое меньше люблю, мне нужно скорее соленое: свинина, курица, рыба. Готовлю часто сам, особенно когда жена голодает: приходится, — улыбается мужчина.

— Да, когда ты на серьезной аскезе, очень обостряется обоняние. И мне бывает неприятно готовить мясо, особенно пугает запах жареных котлет — в последнее время они редко у нас появляются. А в остальное время я спокойно могу разделать и запечь для семьи курицу, например, но, конечно, готовить ее стараюсь по-здоровому. Еще мы всегда делаем гарнир и салат на всех — огромную тарелку. Ничего отдельно для себя я не выготавливаю, — уверяет белоруска. — Травушки-муравушки, свежевыжатые соки — это мой рацион.

— И крапива! — спешит добавить супруг.

— Да, мы живем в большой деревне, у нас этого добра достаточно. Крапива ведь тоже богата белком, это прекрасная альтернатива мясу.

— Как вы относитесь к такому рациону жены? — спрашиваем у Сергея.

— Это ее выбор. Хочет есть крапиву — пусть ест крапиву, я не запрещаю.

— И вы не пытались ее отговорить?

— Я пытался как-то заставить съесть кусок мяса, но она не хочет. Она много книжек читает, что-то изучает, поэтому я в этом плане спокоен, за здоровье жены не переживаю.

«Во время голодания есть момент кризиса»

Сергей признается: голодание — это не самый простой период не только для Ольги, но и для всей семьи.

— Ходит ночами, спать мы ей мешаем, окно открывает, — с легкой улыбкой смотрит в сторону супруги мужчина. — Последний день ей было уже плохо: заметно, что нервничала.

— Во время голодания есть момент кризиса — ацидоз, — объясняет Ольга. — Становится физически плохо: то тело горит огнем, то холодно, то не хватает свежего воздуха. Этот период нужно просто пережить. Я вот сегодня утром проснулась и поняла, что все прошло: ты спокойно живешь и работаешь, нет слабости, много энергии.

— Для чего вам такой жесткий голод? — удивляемся.

— Это связано с энергетическим уровнем, развитием экстрасенсорных способностей, молодостью, самочувствием. Скажем так, я хочу прожить как минимум до 100 лет и быть при памяти, ходить своими ногами, не болеть, не быть обузой детям. Я уже забыла, когда болела. И побочный эффект — я не помню, что такое лишний вес. Сейчас я вешу 55 килограммов, а были времена, когда весила 80. Именно с похудения когда-то все и началось.

Но мне неинтересно придерживаться какой-то одной системы питания — например, подсчета калорий. Я постоянно экспериментирую.

Эксперименты касаются не только еды. Например, во время последней аскезы Ольга решила, что будет каждый день бегать и читать бумажные книги. Вообще, движение белоруска считает обязательной частью своей жизни: это надежный способ всегда быть в хорошем настроении.

Сергей же, отвечая на вопросы про спорт, пожимает плечами.

— Как-то времени на это особо нет…

— Время всегда найдется, нет желания! — парирует Ольга.

Отношение к алкоголю у супругов ожидаемо тоже разное. Сергей сейчас с удовольствием смотрит футбол под пиво, а его жена потягивает чай под книжку. И всех все устраивает.

— Споров у нас в семье практически не бывает. Я вообще никому не навязываю свой образ жизни, считаю, что у каждого свое видение, — говорит белоруска. — И друзья тоже принимают меня такой, какая я есть. Кстати, у нас получилась интересная компания. Жена друга ест и пьет с моим мужем, а мы с ее мужем чаще ограничиваемся чаем.

«Многие считают меня «отлетевшей», но нам это не мешает»

Конечно, не все принимают идеи Ольги. Образ жизни Сергея — это понятная норма, а вот эксперименты белоруски многим кажутся странными.

— Я, вообще, из бьюти-сферы. Меня многие знают как мастера-визажиста, потом я начала печь хлеб на заказ, дальше стала вести свой блог, где постоянно то худею, то голодаю. Когда ты живешь в маленьком городе, многие начинают считать тебя «отлетевшей», я это понимаю. Но есть достаточно много девушек, которые интересуются тем же, что и я. Для них я провожу консультации, устраиваю марафоны, женские встречи, аскезы (с 1 июля мы все будем полностью отказываться от сладкого). А вообще, основная моя деятельность в том, что я пеку хлеб на заказ, — подчеркивает Ольга.

— А я занимаюсь машинами, — приземленно отвечает Сергей. — Скажем так, я «добрый перекуп».

— Еще у него постоянная стройка — сам построил дом, беседку, баню. Аквариум запустил весной. На выходном его не уложить: обязательно найдет себе работу. А по вечерам смотрит телевизор, — рассказывает про интересы мужа Ольга. — Я считаю, что мы очень самодостаточные люди — каждый в своей сфере.

— А что вас объединяет?

— Ну, кстати, очень любим готовить — оба! Мало того что муж готовит себе что-то мясное, он всегда заботится обо мне, чтобы мне тоже было что поесть. И вообще, ресторанов у нас тут не много, поэтому мы стараемся создавать себе красивую обстановку дома. Вместе делаем роллы, или я пеку булочки, муж жарит котлеты, а дети лепят из этого бургеры. Я хоть и не ем такое, но это наш семейный ритуал.

— А еще мы любим путешествия! — дополняет Сергей. — Много где были: Грузия, Париж, Амстердам, Берлин, Прага… Вот наш общий интерес, а еда — это вообще не главное.

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