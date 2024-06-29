Новый триумфират Марианна Присяжнюк, «Главком»

29.06.2024, 9:40

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Кто теперь будет руководить Евросоюзом.

После выборов в Европейский парламент в руководящих органах ЕС началась волна переназначений на ключевых должностях. Во время неформального саммита Европейского совета в Брюсселе представители ведущих европейских групп в обновленном Европарламенте согласовали кандидатов на топ-должности, а Североатлантический совет определился со следующим Генеральным секретарем. Кандидаты на должности европейских чиновников еще ждут голосования в Европарламенте и новые избранники соберутся для этого уже через две недели в Страсбурге.

В целом и голосование на выборах в Европарламент и дискуссии на уровне Европейского совета демонстрируют: господствующие элиты остаются монолитными по ключевым вопросам – в частности, позиции по поддержке Украины. Но оползни в политическом ландшафте произошли: нельзя не замечать усиление праворадикальных партий в отдельных странах.

Ведущей группой в парламенте остается Народная Европейская партия (EPP), потерявшая несколько мандатов, не только сохранившая первенство, но и в очередной раз смогла сохранить за собой ключевой пост главы Еврокомиссии.

Саммит Европейского совета

Накануне, 27 июня, в Брюсселе стартовал саммит Европейского совета. Уже к этой встрече лидеры ЕС, которые, в частности, представляют три основные политические группы обновленного состава Европейского парламента – Европейскую народную партию (EPP), Прогрессивный альянс социалистов и демократов (SPD) и группу либеральных партий Renew Europe, преемницу группы ALDE – предварительно согласовали между собой кандидатуру нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также замены Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета и нынешнему главе европейского внешнеполитического направления Жозепу Боррелю.

К слову, такие предварительные договоренности критики называют откровенным сговором и критикуют как политические оппоненты лидеров ЕС, так и некоторые европейские СМИ. Например, издание Politico сравнило подковерный процесс обсуждения кандидатов отдельными странами с появлением белого дыма в Ватикане, когда кардиналы выбирают папу. Свою критику также высказали итальянский премьер Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан, заявив, что три лидирующие партии разделяют таким образом Европу, вместо того чтобы объединять. Однако кандидаты, предложенные ключевыми странами, в конце концов были поддержаны большинством.

Заговорщики

К предварительной кадровой договоренности прибегли представители шести стран, олицетворявших крупную европейскую коалицию обновленного парламента ЕС (EPP, SDP, Renew): премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис и Польши Дональд Туск от европейских «народников», премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Олаф Шольц от социал-демократов и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте от Renew Europe. Сам Рютте уже согласован Североатлантическим советом на должность нового генерального секретаря НАТО.

Итак, 27 июня большинством голосов саммит Европейского совета утвердил:

главой Европейской комиссии немку Урсулу фон дер Ляйен на второй срок, она представляет Европейскую народную партию,

президента Европейского совета бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошту, кандидат от социал-демократов,

высокого представителя ЕС по внешней политике, нынешнюю премьер-министр Эстонии Каю Каллас, представительница Renew Europe.

Последнее слово – за Европарламентом

Впрочем окончательно одобрить эти назначения должен обновленный Европейский парламент, который по результатам прошедших в июне выборов следующие пять лет будет выглядеть так: правоцентристская Европейская народная партия получила 186 мандатов, на втором месте прогрессивный альянс социалистов и демократов, получивший 135 мест, на третьем месте – проевропейская аполитическая группа «Обновить Европу» (Renew Europe) получила 79 мест. Собственно, эта триада и будет формировать коалиции в новом созыве парламента ЕС.

Правые и левые политические группы имеют следующее представительство:

Европейские консерваторы и реформисты (ECR) получили 73 места,

группа ультраправых евроскептиков «Идентичность и демократия» – 58 мест,

«Зеленые»/Европейский свободный Альянс (Greens/EFA) – 53 места,

независимых депутатов – 45,

Представители европейских «Левых», объединяющие коммунистов и социалистические партии и преимущественно поддерживающие политику разоружения – 36

другие (новоизбранные депутаты, еще не присоединившиеся ни к какой из существующих групп) – 55.

Впрочем, перегрузка руководящего звена европейской системы власти только начинается. После того, как будут окончательно утверждены три ключевых лидера, глава Европейской комиссии вместе с председателем Европейского совета должны сформировать и вынести на рассмотрение Европейского парламента команду из 26 европейских комиссаров, каждый из которых выдвигается национальным правительством страны-члена ЕС и будет отвечать за конкретную европейскую политику. Поэтому этап бурного распределения влияния в ЕС только начинается.

Главная партия Европы и ее партнеры в и вне ЕС

Правящей партией в Европейском парламенте остается консервативная Европейская народная партия (EPP) во главе с Манфредом Вебером. Европейская народная партия – семья политических партий Европы, которая имеет партнеров в 44 странах, в том числе и за пределами ЕС. В Украине партнерами европейских народников являются партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Удар».

Народники и Урсула фон дер Ляйен были у власти во время пандемии и полномасштабного вторжения России в Украину. EPP называют проукраинской партией, поэтому результаты евровыборов для Украины достаточно утешительны, при этом важно понимать, что происходит вокруг самой партии, поскольку именно сейчас перезагружаются ключевые центры принятия решений.

Во главе Еврокомиссии – без изменений

Издание Atlantic Council, очерчивая роль Европейской комиссии на следующие пять лет, предоставляет институции определение «геополитическая комиссия». Хотя общепропейских вызовов в предыдущем политическом сезоне было также немало – начиная от преодоления последствий пандемии, дебатов по зеленой энергетической политике (Green deal) и недавних фермерских протестов, которые проходили не без содействия внешним силам, и охватили несколько стран Европы. Они обострили необходимость реформирования политики сельского хозяйства. С другой стороны, российская агрессия остается главным вызовом безопасности для ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей первой каденции занимала решительную проукраинскую позицию, поддерживала процесс евроинтеграции Украины, призвала предоставлять Украине оружие и усиливать санкции против России. После объявления результатов выборов в Европейский парламент Урсула фон дер Ляйен объявила, что ее политическая группа будет формировать в Европарламенте проукраинское большинство.

«Сегодня – хороший день для Европейской народной партии. Мы выиграли европейские выборы. В настоящее время мы являемся сильнейшей партией и основой для стабильности. Я благодарна избирателям, которые признали наше лидерство за прошедшие пять лет… Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. Я демонстрировала в течение первого мандата, чего может достигать сильная Европа. Моя цель – продолжать двигаться по этому пути с теми силами, которые являются проевропейскими, проукраинскими, выступают за верховенство права», – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Европейский совет – новый президент

Антониу Кошта, который будет занимать пост президента Европейского Совета, – лидер португальских социалистов, входящих в Прогрессивный альянс социалистов и демократов (SPD). Еще недавно был премьер-министром страны, но подал в отставку на фоне коррупционного скандала в ноябре 2023 года. Португалия под руководством Кошта сразу заявила о солидарности с Украиной и в 2022 году осудил полномасштабное вторжение. Португальский премьер был одним из первых политиков ЕС, кто еще в 2022 году решился совершить визит в охваченную войной Украину.

При этом Кошта осторожно высказывался по поводу будущего Украины в ЕС, отмечая, что важно не давать «нереалистических обещаний», пока ЕС и сам не пройдет через важные реформы, особенно по формированию бюджета и процессу принятия решений. Иначе это, по его словам, может стать ловушкой и для самой Украины.

Европейская дипломатия в руках эстонки

Премьер-министр Эстонии и одна из самых ярких представительниц проукраинской коалиции Кая Каллас представляет эстонскую праволиберальную Партию реформ, входящую в либеральную группу Renew Europe.

Правительство Каллас привлекало внимание к концентрации российских войск у украинских границ еще до начала полномасштабного вторжения и начало поставки оружия еще до 24 февраля. В первый год полномасштабного вторжения Эстония была лидером по выделенной Украине военной помощи по доле ВВП.

Таким образом, дальнейшая политика Европейского союза на уровне бюрократии и ее руководящих кадров отражает идеологическую коалицию у Европарламента, представленную «народниками», социал-демократами и либералами из Renew Europe. Усиление присутствия праворадикальных партий, вероятно, не повлияет на «геополитическое» позиционирование ЕС, но к сценариям расшатывания обществ изнутри по популистской методике следует быть готовым.

Марианна Присяжнюк, «Главком»

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