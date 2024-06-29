Украинец, обвиняемый в «теракте» в Мачулищах, вернулся домой 1 29.06.2024, 9:47

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Пропаганда уверяла, что его не будут спасать.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на родину десяти человек. Среди них оказался Николай Швец, которого белорусские силовики и пропаганда обвиняли в подрыве военного самолета в Мачулищах. В «покаянном» интервью госТВ мужчина говорил, что организаторы операции бросили его на произвол судьбы. Пропагандисты тоже категорично утверждали, что украинские власти не собираются спасать Швеца, пишет zerkalo.io.

Как показала жизнь, обвинения в адрес украинских властей и спецслужб оказались ошибочными, а злорадство по отношению к Николаю Швецу — лишним. В Украине его делом занимались, и 28 июля его передали из Беларуси на родину.

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что всего из Беларуси и РФ удалось вернуть десять человек, «несмотря на все сложности». Пятеро из них «были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы» — это Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

Украинский лидер выразил слова благодарности команде, которая занимается освобождением пленных, и отдельно отметил «усилия Ватикана для того, чтобы вернуть домой этих людей».

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