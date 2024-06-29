«Жаль, что СССР не распался на десять лет раньше» 1 29.06.2024, 10:02

Экс-капитан сборной Беларуси подвел итоги группового этапа Евро-2024.

Сайт Bet News попросил поделиться впечатлениями от группового этапа чемпионата Европы-2024 Георгия Кондратьева. И экс-рулевой сборной Беларуси, надо отдать ему должное, не полез за словом в карман.

— Cмотрю этот чемпионат как болельщик, просто получая удовольствие от футбола. Больше всех пока нравятся испанцы — у них наиболее цельная игра. Немцы тоже неплохи. Но пиренейцы лучше.

— Станут чемпионами?

— Не уверен. Думаю, каждая из тех команд, которые выйдут в четвертьфинал, сможет претендовать на титул. На этой стадии слабых сборных уже не останется, а в плей-офф большое значение всегда имеет удача.

— Согласитесь с мнением, что самое большое открытие чемпионата — это сборная Австрии, неожиданно финишировавшая в своей группе первой?

— Австрийцы хороши, спорить не буду, но не скажу, что они демонстрируют какой-то невероятный футбол. Команда добротная, ребята играют в хороших клубах и первенствовали в своей группе по праву. Способны пройти и еще один этап, но, думаю, в полуфинал пробиться будет уже сложно.

— Нас всех особенно интересовали две сборные из бывшего СССР.

— Конечно, смотрел все матчи с их участием. Грузины, как ни парадоксально, больше всего понравились мне в своем первом матче, в котором уступили туркам. Они были очень хороши!

А вот в игре с чехами центр поля переходили нечасто: пять ударов по воротам, один в створ — так себе арифметика. Плюс спасший их случайный пенальти, который никак из логики игры не вытекал. Ну и португальцев тоже победили при диком стечении сопутствовавших обстоятельств.

Украинцы провалили первый матч, потом собрались и, считаю, в игре с бельгийцами должны были забивать в конце два гола и проходить дальше. Хорошо ведь выглядели, жаль, что не получилось…

У меня симпатия к этой сборной. Я сам играл в Украине, и друзей там живет очень много. Буду разговаривать с ними и повторю то, что вам сказал: они были достойны выхода в 1/8 финала.

— Многие сейчас сравнивают нынешнюю грузинскую команду мечты с тбилисским «Динамо», завоевавшим в 1981 году Кубок кубков.

— Я бы не стал этого делать по одной простой причине: команда Кипиани, Шенгелии, Дараселии, Гуцаева, Чивадзе и Сулаквелидзе, конечно же, гораздо сильнее. Там было много звезд европейского масштаба, и они могли играть с позиции силы с кем угодно.

А этим чехи 26 ударов нанесли по воротам! Грузинам надо памятник поставить своему голкиперу [Георгию Мамардашвили], который все тащил. Вот он у них звезда. Хвича — понятно. Ладно, парень этот, который три забил (Жорж Микаутадзе. — прим. Bet News), тоже неплох. Ну и все, остальные такие же, как и наши.

— Резонно спросить и про минское «Динамо» восьмидесятых. Как бы оно смотрелось, скажем, на чемпионате Европы-84?

— Думаю, что достойно. Чемпионат Союза был очень сильным, поэтому уверен, что из группы мы точно вышли бы. А дальше уже — как карта легла бы, многое зависит от свистка судьи, эпизода. Если бы все совпало, то да, можно было бы показать и максимальный результат.

Причем это касается не только белорусской команды. Украинцы, грузины, россияне, да те же литовцы тоже смогли бы здорово удивить Европу. Остается только пожалеть, что Советский Союз распался в начале девяностых, а не на десять лет раньше.

— Но вернемся в 2024-й. Очень блекло провела групповой этап сборная Англии. Каким вам кажется ее будущее на турнире?

— Она вполне может стать чемпионом Европы. Знаю еще одну такую же неторопливую команду из все того же 1982 года. Вспомните сборную Италии на чемпионате мира в Испании. Из своей группы с Польшей, Камеруном и Перу она вышла с жутким скрипом — лишь потому, что забила в трех матчах на один мяч больше, чем африканская команда, — два против одного.

Дальше она попала в группу с аргентинцами и бразильцами и неожиданно для всех начала крушить фаворитов. Первых — со счетом 2:1, вторых — 3:2. В полуфинале разобралась с поляками — 2:0, а в финале с немцами —3:1.

За первые три матча забили два мяча, за следующие четыре — десять. И, еще вчера пленные, итальянцы разыгрались так, что их никто не мог остановить. Так что не удивлюсь, если англичане тоже начнут всех громить. Потенциал-то у этой команды огромный.

— Каким видите финал?

— Мне кажется, туда пробьются англичане — из нижней сетки, которая кажется слабее верхней. А противостоять им будут французы. Ну, или испанцы.

— Какой урок из этого чемпионата белорусы могут сделать для себя?

— Ох, даже не знаю, что на это ответить… Все просто: надо учить людей играть в футбол. Начать с той же физической подготовки, потому что наши отстают в ней просто катастрофически. То же самое касается и подготовки технической.

Чему у нас учат в детских школах? Тактике. А сейчас футбол такой, что надо бегать, думать и уметь обыгрывать соперника индивидуально — такой футболист сразу получает преимущество и обостряет игру. А тактике мы его научим — потом, чуть позже…

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