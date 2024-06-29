ISW: Российские элиты перешли от критики войны против Украины к ее поддержке

ISW: Российские элиты перешли от критики войны против Украины к ее поддержке1
- 29.06.2024, 10:09
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Американские аналитики указали на важный нюанс.
Российские так называемые элиты перешли от критики вооруженной агрессии РФ против Украины к ее поддержке. Свое мнение они аргументируют «преобладанием России на поле боя».
Однако на самом деле российские элиты стали на сторону диктатора Путина после усиления репрессий. Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).
Российский оппозиционный журналист и основатель российского телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь заявил в статье Foreign Affairs, что многие представители российской элиты, которые выступали против войны в 2022 году, начали поддерживать агрессию против Украины. Он аргументировал это тем, что такие россияне учитывают «медленные, но устойчивые успехи России на поле боя, отставание Украины в боеприпасах и предполагаемое убывание западной помощи в сфере безопасности Украине».
Зыгарь сообщил, что российские элиты даже начали рассуждать о результатах войны, которые будут означать победу России. При этом один неназванный российский олигарх, который ранее критиковал войну, якобы заявил, что «Россия должна выиграть войну, иначе они не позволят нам жить и Россия рухнет».
В ISW отметили, что невозможно независимо проверить ни одно из сообщений Зыгаря. При этом аналитики подчеркнули, что элиты встали на сторону диктатора Владимира Путина в поддержку войны после усиления репрессий против российской элиты.
Информация о том, что российские элиты теперь оценивают, что Россия может одержать победу на поле боя, и даже обсуждают победу, указывает на то, что элиты также могут поддерживать заявленную Путиным теорию победы. Она утверждает, что оккупанты смогут продолжать постепенное продвижение бесконечно, предотвращать оперативно значимые украинские контрнаступательные операции и в конечном итоге выиграть войну на истощение.