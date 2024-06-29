Ученые выяснили, где скрывается инопланетная жизнь на спутниках Юпитера и Сатурна 29.06.2024, 10:23

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Обнаружено то, что помогает ее существованию.

Новое моделирование показало, что на дне подземных океанов на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе в течение очень длительного времени смогут существовать низкотемпературные гидротермальные источники. Именно они могут согреть океаны и дать толчок возникновению инопланетной жизни. На Земле гидротермальные источники являются одновременно источником энергии и тепла и одним из возможных мест зарождения жизни. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research: Planets, пишет Space.

Хотя в океанах Земли существуют и высокотемпературные и низкотемпературные гидротермальные источники, все же через последние проходит гораздо больший объем воды. Высокотемпературные гидротермальные источники живут за счет вулканической активности. И они могут перекачивать энергию и тепло из горячего ядра Земли. Но у ледяных спутников Юпитера и Сатурна нет горячих ядер. Поэтому ученые создали моделирование, чтобы выяснить, насколько распространены низкотемпературные источники на Европе и Энцеладе.

Учитывая отсутствие данных об океанах на этих спутниках, которые скрываются под ледяной поверхностью, ученые основывали свое моделирование на системе циркуляции воды в северо-западной части Тихого океана. Там прохладная морская вода опускается и стекает в породу на дне через потухшие вулканические полости, называемые подводными горами. Вода проходит через породу, нагревается и поднимается через другую подводную гору. По словам ученых, вода выходит с более высокой температурой и имеет совсем другой химический состав.

Применив эту модель циркуляции воды к Европе и Энцеладу, ученые изменили такие свойства, как гравитация, температура, состав донных пород и глубину циркуляции воды, чтобы лучше соответствовать потенциальным условиям в океанах этих спутников.

Моделирование показало, что на дне подземных океанов могут в широком диапазоне условий существовать низкотемпературные гидротермальные источники. При этом более низкая гравитация обеспечивает больший нагрев воды, выходящей из источников. Ученые считают, что условия на спутниках позволяют таим источникам существовать в течение миллиардов лет. А этого достаточно для того, чтобы там возникла инопланетная жизнь.

Поэтому теоретически в гидротермальных источниках на Европе и Энцеладе может существовать жизнь. Теперь осталось только изучить их океаны и обнаружить ее, если она там действительно есть.

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