В Севастополе и Балаклаве прогремели мощные взрывы 29.06.2024, 10:30

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Крымский мост перекрыт.

С утра, 29 июня, в Крыму гремят взрывы. В частности, в Севастополе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу.

«В Севастополе стреляет росПВО», - пишет «Крымский ветер».

Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе.

Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту.

Взрывы гремели не только в Севастополе

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается.

«По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», - написал он.

Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

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