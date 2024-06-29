В Севастополе и Балаклаве прогремели мощные взрывы
- 29.06.2024, 10:30
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Крымский мост перекрыт.
С утра, 29 июня, в Крыму гремят взрывы. В частности, в Севастополе работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал «Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.
Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу.
«В Севастополе стреляет росПВО», - пишет «Крымский ветер».
Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе.
Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту.
Взрывы гремели не только в Севастополе
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается.
«По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе», - написал он.
Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.