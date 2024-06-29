Лукашисты обиделись на Румынию

Лукашисты обиделись на Румынию6
- 29.06.2024, 10:44
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«Палаточников» не допустили к участию в сессии ПА ОБСЕ.
Делегация «национального собрания» Республики Беларусь в ПА ОБСЕ приняла заявление в связи с недопуском к участию в 31-й ежегодной сессии. Об этом сообщили в пресс-службе «палаты представителей».
Беларусские «палаточники» возмутились, что румынские власти «намеренно сорвали» участие делегации лукашистов в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии.
Напомним, ранее пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип заявил, что делегации Беларуси и России не смогут принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
По его словам, решение основано на «известной и последовательной позиции Румынии по отношению к РФ в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины».