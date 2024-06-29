«Ад выглядит примерно так!» 5 29.06.2024, 10:58

4,198

Белорусы часами стоят в очередях на границе с Польшей в жару.

На этой неделе по всей стране — жара. Столбик термометра порой переваливает за 30 градусов. На открытом солнце человеку сложно привычно функционировать — хочется под кондиционер или вентилятор, а на худой конец просто в тенек. А что если застрял в очереди из десятков машин или автобусов и вариант только один — ждать?

«Зеркало» спросило белорусов, которые недавно проходили границу с Польшей, сколько часов это заняло и каково было столько ждать под палящим солнцем или в духоте.

Имена собеседников изменены для их безопасности.

С автобусами, кажется, все не так плохо, даже если стоишь 20 часов

Антон ехал в Варшаву рейсовым автобусом. Из Гродно отправились в понедельник, 24 июня, вечером. Почти весь вторник он провел на границе и поздно ночью, когда уже начиналась среда, добрался до конечной точки. В итоге в ожидании между Беларусью и Польшей парень провел 21 час.

— В понедельник было не очень жарко — +24°C. Пока стояли, большую часть времени водитель включал двигатель — это позволяло работать кондиционерам. Когда выключал где-то на час, в салоне быстро становилось душновато, жарко, но не критично. Да и до пункта пропуска можно было в любое время выйти постоять на улице.

Дольше всего ждали именно въезда на белорусскую границу, уточняет Антон. Впереди было 30 автобусов. Хотя на работу таможни и пограничников парень не жалуется.

— Дальше все заняло около пяти часов. Сам по себе таможенный и паспортный контроль проходит быстро, просто интервалы между пропуском автобусов большие. Бывало — за час один запустят или вообще ничего не продвигается, — объясняет собеседник. — Трудно сказать, на что идет это время: может, на оформление другого транспорта, может, искусственно какая-то из сторон создает задержку. Но на польской стороне, в отличие от предыдущих моих поездок, было в два раза больше сотрудников на проверке паспортов и очередь двигалась быстрее. Еще есть мнение, что большинство автобусов из той очереди, которая скапливается перед въездом на границу, — некие предприниматели, которые приезжают «пустыми» и просто продают места, подсаживают к себе пассажиров. Я не могу это подтвердить точно, но видел, как люди пересаживались в автобусы поближе, думаю, за деньги.

Белорус говорит, что эта поездка для него была самой долгой, хотя в целом к таким многочасовым ожиданиям он уже привык:

— Я как-то смог настроиться, что не могу повлиять на ситуацию. Такая чисто белорусская тема: «Ну, что ж, это от меня не зависит, просто буду ждать». Я бы сказал, другие пассажиры довольно спокойно все перенесли — без агрессии, уныния. Конечно, говорили, что долго, но без накала эмоций. Кстати, на белорусской стороне до границы днем работают фудтраки — можно купить какую-то еду, воду.

О похожей ситуации с автобусами, как описал Антон, в начале июня в TikTok рассказывал другой беларус, тоже пересекавший границу на переходе «Брест — Тересполь».

Лилия собралась в Польшу к сыну в гости на несколько дней, и на путь в одну сторону ей пришлось потратить сутки. Она ехала автобусом из Гродно: стартовала в час ночи в четверг. Сама по себе дорога заняла в сумме шесть часов, а вот практически все остальное время — около 18 часов — пассажиры ждали въезда в пункты пропуска.

— Перед обеими границами мы стояли практически одинаково. С 4 утра до 15 дня мы были на территории Беларуси, — объясняет она. — Въезд на польскую сторону тоже занял очень много времени. Люди из автобуса говорили, что наш был в очереди 23-й или 26-й. Еще очень много машин стояло. А проверяли обе стороны нас оперативно — буквально минут за десять. Досмотр сумок тех же — ну, моментально! Поляки смотрели чуть дольше, и то потому что отгоняли автобус на смотровую яму и нам пришлось минут 15 его подождать.

Лилия тоже говорит, что в автобусе пассажирам было комфортно, несмотря на жару на улице (а днем 27 июня воздух по стране прогревался до +32°C).

— В автобусе все время работал кондиционер — там, скажем, жить было можно. Намного комфортнее, чем на улице. Двери были открыты, в любой момент можно было выйти и размяться. Я сидела одна, много кто тоже был по одному — можно было ноги вытянуть, полулежа расположиться. Ну, и я маленького роста — мне было нормально. Может, кому-то высокому, с больной спиной было бы тяжелее. А так, в автобусе был интернет, можно подзарядить телефоны. Со стороны водителей все, что можно, было предложено. Перед границей был платный туалет, на самих пунктах пропуска они тоже работали.

Женщина рассказывает, что такая длительность дороги для нее тоже не новость и к долгому ожиданию она морально готовилась. Взяла с запасом еду и воду, но не скрывает, что все же сутки в пути — утомительно, да и жалко столько тратить времени впустую.

— Это еще хорошо, что в автобусе есть кондиционер! Хотя и просто тупо сидеть — тоже тяжело. Но как сидят люди в машинах, я не представляю. Десять или 16 часов высидеть в этой железной банке, где два или три человека, а многие и с детьми ездят… При сегодняшней температуре в +28−30°C — это ужасно, — рассуждает она. — Хотелось бы, конечно, чтобы пересечение границы шло намного быстрее. Очень сильно хотелось бы, чтобы, может, открыли другие пункты пропуска. Люди же едут и на работу, и в гости, и кто-то отдохнуть, подлечиться, кто-то — транзитом на самолет или дальше на другой транспорт. Получается, надо целые сутки, чтобы пересечь границу и куда-то дальше добраться.

А вот тем, кто едет на машине, особенно если не запаслись бензином, совсем не позавидуешь

Юрий ехал неделю назад — в пятницу 21 июня. Его жена с детьми ехала на каникулы из Польши в Беларусь, сам мужчина довозил их до шлагбаума, а потом, не переходя границу, возвращался в Варшаву. В тот день на улице тоже было +30°C, а иногда и жарче. По совету знакомых семья выехала поздно ночью и надеялась к утру пройти все проверки хотя бы с польской стороны, а в итоге приехали и застряли.

— Когда подъехали к границе, было часов семь−восемь утра, а перед нами — под 180 машин. До шлагбаума мы простояли около десяти часов. Жарило тогда очень сильно, где-то под тридцатку градусов, хотя на завтра уже было более-менее, — вспоминает он. — Поначалу очередь вообще почти не двигалась, а потом я вышел из машины и понял, в чем дело.

Мужчина, как и многие другие водители, жалуется, что на границе многие пытаются объехать большую часть очереди и встроиться где-то поближе к пункту пропуска.

— Наши родненькие беларусы на первом регионе, которые ездят за покупками и просто внаглую лезут в очередь, — основная проблема. Грубо говоря, две машины становятся в очередь — и две вклиниваются. Потом люди стали самоорганизовываться, выходить на улицу и тех, кто щемится, не пускать. Я так тоже караулил, иначе мы простояли бы значительно дольше. Солнце очень пекло, и за несколько часов я так сгорел. Сейчас «шкура» уже слезла (смеется), последствия уже прошли, но от наших наглых беларусов неприятный осадок остался. А машин на иностранных номерах я там видел буквально несколько штук.

В итоге в машине посидеть Юрию почти не удалось — там все время находилась его жена и двое детей. И им, несмотря на жару на улице, мужчина тоже не завидовал.

— Жена там потихоньку сходила с ума (смеется). Она следила за очередью — иногда кто-то пытался влезть прям перед ней, она даже как-то под риском аварии старалась не пускать. Мы еще сильно не рассчитали с бензином — думали, что пройдем все быстро, и запас с собой был небольшой, — говорит мужчина. — Поэтому кондиционер не включали. А у нас два ребенка. Они очень активные. Не даешь мультики — сходят с ума, потому что просто сидеть на месте в жару для них невозможно. А на улице солнце сверху, деревья низкие, спрятаться негде. Но и когда даешь мультики, не легче: через пару часов их психика расшатывается — и они становятся неадекватными (смеется). А впереди эта очередь — нервы были на пределе. Так что ад выглядит примерно так! Жена вымоталась настолько, что, перейдя белорусскую границу, просто стала искать отель. С ним не сложилось, и в итоге поехали к родственникам, потому что понимали: до Минска в таком состоянии доехать без шансов.

Юрий рассказывает, что в тот день очередь из автобусов почти не собиралась. А вот долго ждать многих водителей легковушек, по его наблюдениям, заставляют именно те, кто ездит закупаться в Польшу и не встает в общую очередь. Причем некоторые «обгоняют» по проверенной схеме.

— Основной поток этих «закупочников» начинается с утра — видимо, они к этому времени закупаются и едут обратно, — делится мужчина. — Ближе к границе на перекрестке есть кафешка. Туда некоторые подъезжают попить-поесть, а в итоге собираются пачками по 10−15 машин. Потом, как только шлагбаум поднимается, эта банда выскакивает и вклинивается в очередь. А там буквально 50 метров до пункта пропуска. Если другие не успевают организоваться и их не пустить, уже ничего не сделаешь. И так пытается вщемиться основная масса. Причем у всех одинаковая история: «Мы занимали, отъезжали». Я разговаривал с этими людьми, одни — адекватные, другие просто считают, что так зарабатывают деньги на закупах и столько стоять им не положено. Говорю: «Вы просто 200 машин объехали, в том числе с семьями. В магазине тоже так всех обойдете и станете?» У них, как в политике, ответ «это другое». А некоторые просто признаются, что им по фигу и они не будут стоять. Как говорится, «бизнес, ничего личного». Недовольные этим ходили к польским пограничникам, жаловались, показывали видео таких водителей, в итоге через несколько часов уже стали караулить этот перекресток, и ни у кого не получалось там проскакивать. Этим «стражи граничные» очень помогли — потом тем водителям, чьи номера были видны на видео, выписывали штраф. Но некоторые влезали по одному в других местах.

Досмотры на польской и белорусской сторонах у семьи Юрия заняли в сумме около двух часов. Сами пограничники, говорит мужчина, работали «вполне быстро».

— Мы уже привыкли к ситуации на границе. Жена с детьми будут возвращаться потом обратно на автобусе и понимают, что их будет ждать. Детей мы настраиваем на долгую дорогу. К сожалению, это та цена, которую мы платим — время. Но на самом деле с этим нужно бороться и что-то делать. Если бы были какие-то инициативы или даже какие-то пикеты под посольствами, я только за! — говорит он. — То, что граница настолько долгая, так быть не должно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com