У БелАЗа появился необычный конкурент из Японии 1 29.06.2024, 11:13

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Он успешно прошел все испытания и уже работает в Замбии.

Новый карьерный самосвал от японской фирмы Hitachi успешно прошел все испытания и уже работает в Замбии.

Главной фишкой машины являются троллейбусные штанги и наличие полностью электрического двигателя, что в совокупности делает работу самосвала непрерывной и позволяет ему подзаряжаться на ходу, пишет портал New Atlas.

Компания утверждает, что данная инновация является первой в мире, так как полностью убирает углеродные выбросы и значительно сокращает производственные затраты.

Самосвалу не нужно останавливаться или постоянно находиться под электролиниями, а его конструкция позволяет брать на себя в среднем 221 тонну полезной нагрузки (максимальную грузоподъемность компания Hitachi пока не раскрывает. Например, у БелАЗа она составляет от 450 до 500 тонн. — ред.).

Из характеристик нового самосвала известно лишь то, что его длина составляет 14 метров, диаметр шин — 74 сантиметра, а сама машина питается двигателем производства Cummins мощностью 2500 лошадиных сил.

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