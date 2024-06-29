Известный механик посоветовал владельцам подержанных авто проверять одну деталь 5 29.06.2024, 11:27

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Чтобы сэкономить большие деньги.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер подчеркнул, что владельцы подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями могут «сэкономить тысячи», проверив сегодня один компонент в своих автомобилях.

Скотти предположил, что доливка масла или поддержание его выше определенной точки поможет обеспечить бесперебойную работу транспортных средств, пишет Daily Express.

Неспособность следить за уровнем масла может иметь неприятные последствия, поскольку автомобилисты рискуют серьезно повредить автомобиль.

Скотти предупредил, что могут случиться «действительно плохие вещи», включая повреждение кулачков и поршней.

Выступая на своем канале на YouTube, Скотти сказал: «Худшее, что вы можете сделать со своей машиной, - это израсходовать моторное масло. Что произойдет, если у вас закончится моторное масло? Ну, совсем плохие дела. Кулачки могут заблокироваться из-за отсутствия смазки, поршни могут замерзнуть внутри двигателя. Вы не хотите, чтобы это произошло. Но есть и положительная сторона: у вас может быть больше масла, чем вы думаете».

Скотти вытащил щуп из своей подержанной машины и показал уровень масла, указав на линию в середине щупа.

Обычно уровень масла должен быть выше этой отметки, и автомобилистам рекомендуется долить масло, если оно не достигают ее.

Скотти добавил: «Если оно там внизу и вы его не видите, это не значит, что бачек пуст. В этом случае у вас все равно останется три кварца масла. Но как только оно окажется ниже этой линии, у вас может остаться немного масла, но вы понятия не имеете, сколько. Поэтому, как только оно попадет под линию, заполните его обратно до верха линии. Просто помните, что масло дешевое, а двигатели стоят тысячи. Вместо этого делайте дешевые вещи».

Специалисты по ремонту автомобилей и эксперты по страхованию автомобилей RAC подчеркнули важность масла для бензиновых и дизельных автомобилей.

Они подчеркнули, что масло используется для «смазывания движущихся компонентов автомобиля».

Это помогает двигателю производить сильный нагрев без опасного уровня трения, которое может возникнуть.

Фактически, отсутствие подходящего масла может привести к «серьезному повреждению» автомобиля в результате сильного удара.

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