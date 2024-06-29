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Беларусь и Россию окончательно отрезали от южнокорейских станков

  • 29.06.2024, 11:34
  • 1,874
Беларусь и Россию окончательно отрезали от южнокорейских станков

Сеул ввел новые санкции.

Южная Корея запретила экспортировать в Россию и Беларусь еще 243 наименования товаров, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности страны.

Речь идет о продукции, которая потенциально может быть использованы в военных целях. В обновленный санкционный список вошли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.

Документ начнет действовать в конце лета, после чего количество запрещенных к экспорту в РФ и РБ товаров увеличится до 1402.

Москва ранее пыталась обходить санкции, используя серые схемы поставок. Так, в феврале южнокорейская таможня заподозрила двух мужчин в том, что они помогают ввозить в Россию оборудование для точного машиностроения, которое можно использовать при производстве оружия.

По данным правоохранителей, предприниматели в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года незаконно поставили в Россию 98 станков на сумму 15,5 млрд вон ($11,5 млн).

Из-за санкций они не могли делать это открыто, поэтому декларировали продукцию как станки с низкими техническими характеристиками, для экспорта которых на тот момент не было нужно разрешение. В отношении подозреваемых было возбуждено дело, которое передали в прокуратуру.

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