Беларусь и Россию окончательно отрезали от южнокорейских станков
- 29.06.2024, 11:34
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Сеул ввел новые санкции.
Южная Корея запретила экспортировать в Россию и Беларусь еще 243 наименования товаров, сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности страны.
Речь идет о продукции, которая потенциально может быть использованы в военных целях. В обновленный санкционный список вошли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов и датчики.
Документ начнет действовать в конце лета, после чего количество запрещенных к экспорту в РФ и РБ товаров увеличится до 1402.
Москва ранее пыталась обходить санкции, используя серые схемы поставок. Так, в феврале южнокорейская таможня заподозрила двух мужчин в том, что они помогают ввозить в Россию оборудование для точного машиностроения, которое можно использовать при производстве оружия.
По данным правоохранителей, предприниматели в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года незаконно поставили в Россию 98 станков на сумму 15,5 млрд вон ($11,5 млн).
Из-за санкций они не могли делать это открыто, поэтому декларировали продукцию как станки с низкими техническими характеристиками, для экспорта которых на тот момент не было нужно разрешение. В отношении подозреваемых было возбуждено дело, которое передали в прокуратуру.