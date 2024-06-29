На Кремль идет Ванька-Каин Александр Невзоров

29.06.2024, 11:41

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Следующий «Марш справедливости» пройдет прямо по властным коридорам.

С 23 августа 2023 года вакантно местечко Ваньки-Каина.

Пригожин, отлично подходивший на эту роль, был убит Путиным.

«Ванька» - очень соблазнительный для русских персонаж.

Напомню: Каин -это хитрый и заводной «правдивый» садист, наделенный инсигниями всемогущества и вседозволенности.

Сейчас занять «ванькино» (пригожинское) место может Бастрыкин.

Он тоже патологический людоед и тоже умеет четко ловить «народную волну».

В Бастрыкине есть тот кровавый шарм, который русские ценят в начальстве.

Он умело подпускает в свою риторику долгожданную народом «правду».

В частности - он ловко вплел в свои откровения на Юридическом форуме намек на идиотичность войны, сообщив, что «содрогнулся», узнав о ее начале.

При этом он демонстративно кровожаден, что тоже, всегда востребовано в России.

За ним - не меньшая, чем за Пригожиным, «силушка» + огромная кулуарная власть и жажда убивать.

Народец на такое всегда охотно клюет.

Нельзя исключать того, что следующий «Марш справедливости» пойдет прямо по кремлевским коридорам.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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