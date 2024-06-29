На Кремль идет Ванька-Каин
- Александр Невзоров
- 29.06.2024, 11:41
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Следующий «Марш справедливости» пройдет прямо по властным коридорам.
С 23 августа 2023 года вакантно местечко Ваньки-Каина.
Пригожин, отлично подходивший на эту роль, был убит Путиным.
«Ванька» - очень соблазнительный для русских персонаж.
Напомню: Каин -это хитрый и заводной «правдивый» садист, наделенный инсигниями всемогущества и вседозволенности.
Сейчас занять «ванькино» (пригожинское) место может Бастрыкин.
Он тоже патологический людоед и тоже умеет четко ловить «народную волну».
В Бастрыкине есть тот кровавый шарм, который русские ценят в начальстве.
Он умело подпускает в свою риторику долгожданную народом «правду».
В частности - он ловко вплел в свои откровения на Юридическом форуме намек на идиотичность войны, сообщив, что «содрогнулся», узнав о ее начале.
При этом он демонстративно кровожаден, что тоже, всегда востребовано в России.
За ним - не меньшая, чем за Пригожиным, «силушка» + огромная кулуарная власть и жажда убивать.
Народец на такое всегда охотно клюет.
Нельзя исключать того, что следующий «Марш справедливости» пойдет прямо по кремлевским коридорам.
Александр Невзоров, «Телеграм»