Гиорги Мамардашвили: Думаю, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании

Гиорги Мамардашвили: Думаю, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании2
- 29.06.2024, 11:48
Голкипер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.
Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился с Tribuna.com ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.
– Главное оружие Грузии
– Мы должны хорошо играть в обороне и стараться быть быстрыми в контратаке. У нас есть качественные и быстрые игроки впереди.
– Поражение от Испании со счетом 7:1 в прошлом году
– Думаю, нам не повезло.
– Самая большая опасность в составе Испании
– Почти все. Ямаль имеет много качеств: он забивает голы, отдает голевые передачи. У них
также есть, по моему мнению, лучший вратарь сезона в Ла Лиге (речь об Унае Симоне, – прим. Tribuna.com). Нам придется бороться и оставаться сосредоточенными, как мы это делали до сих пор.
– Кварацхелия
– Я думаю, что он лучше всей сборной Испании.
– Победа над Испанией
– Я не скажу, что мы победим. Все, что мы должны сделать, это бороться до конца и посмотреть, к чему это приведет, – сказал Мамардашвили.
Матч пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало в 22:00.