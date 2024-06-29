Гиорги Мамардашвили: Думаю, что Кварацхелия лучше всей сборной Испании 2 29.06.2024, 11:48

Голкипер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили поделился с Tribuna.com ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

– Главное оружие Грузии

– Мы должны хорошо играть в обороне и стараться быть быстрыми в контратаке. У нас есть качественные и быстрые игроки впереди.

– Поражение от Испании со счетом 7:1 в прошлом году

– Думаю, нам не повезло.

– Самая большая опасность в составе Испании

– Почти все. Ямаль имеет много качеств: он забивает голы, отдает голевые передачи. У них

также есть, по моему мнению, лучший вратарь сезона в Ла Лиге (речь об Унае Симоне, – прим. Tribuna.com). Нам придется бороться и оставаться сосредоточенными, как мы это делали до сих пор.

– Кварацхелия

– Я думаю, что он лучше всей сборной Испании.

– Победа над Испанией

– Я не скажу, что мы победим. Все, что мы должны сделать, это бороться до конца и посмотреть, к чему это приведет, – сказал Мамардашвили.

Матч пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало в 22:00.

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