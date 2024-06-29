«По цене мяса!»: белоруска обнаружила в минском ProStore неожиданный товар 5 29.06.2024, 11:55

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Видео вызвало шквал комментариев.

Одна из активных пользовательниц TikToK поделилась в ролике своим негодованием: белоруска пришла в столичный ProStore, где в отделе замороженной рыбы и овощей обнаружила необычный товар. Так, на ценнике красуется цифра 13,89 рублей, а чуть выше название продукции — «Лед пищевой кубический».

На ролике видно, что 9 кусочков замороженной воды общим весом 1,45 килограмма продают в столице почти за 14 рублей (цена за кило — 9,58 рублей). В составе указан один-единственный «ингредиент» — вода питьевая очищенная замороженная, а срок годности — 540 суток. При условиях хранения в -18°C, конечно же.

«Я не ожидала такое увидеть… Лед по цене, блин, мяса! Может, я, конечно, чего-то не понимаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете», — призвала белоруска.

«У меня в морозилке лед не по цене мяса, а с его запахом. И еще нотки укропа есть», — не без юмора прокомментировал один из белорусов. Другой добавил:

«Это лед айсберга, о который поцарапался «Титаник».

«Но все еще можно купить формочку за 20 рублей и морозить самому…» — оставил под роликом простую истину еще один из пользователей социальной сети. Тем временем другие подхватили тему:

«Уже холодильник изобрели, купите, будете сами делать».

«Скорее всего подразумевается скорость заморозки, и чем она выше, тем меньше пузырьков воздуха во льду. Ну и качество очистки воды, конечно. А так, да, маркетинг…» — поделился мнением еще один подписчик. Другой дополнил его версию:

«Любой замороженный до -20°C лед — одинаково глубокой заморозки. Этот отличается тем, что прозрачный. Это круто, дома такой сделать сложно, но ценник завышен».

«Это капец, комменты этому льду столько чудодейственных свойств напридумывали, что я уже задумываюсь, не слишком ли дешево его продают», — написала под роликом одна из женщин. Другая добавила:

«Если б не было спроса, его бы не продавали. Значит, кому-то нужен, даже по цене мяса…»

«За 4 рубля — это для нищих. За 25 — это нормальный лед», — не без иронии отметил очередной пользователь TikTok. Его дополнили:

«Скромно вы, сударь. Я плачу монахам с Тибета, чтобы они каждое утро собирали капли утренней росы, а затем альпинисты на горе Эверест замораживали ее и на вертолете прямо ко мне, в коктейль».

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