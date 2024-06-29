Завтра в Беларуси будет до +35°С жары 29.06.2024, 12:10

Синоптики поделились прогнозом погоды на воскресенье.

Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили на воскресенье. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

«В дневные часы 30 июня (воскресенье) максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +30…+34°С, по югу местами до +35°С», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 30 июня республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный.

Напомним, сегодня, 29 июня, в дневные часы максимальная температура воздуха по восточной половине республики достигнет +30…+33°С. В период с 11.00 до 17.00 на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, град. Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

Рекомендации МЧС при жаре:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

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