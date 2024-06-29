Боец ВСУ выжил после расстрела на Донбассе 4 29.06.2024, 12:17

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Украинский воин рассказал, что его спасло.

14 марта 2023 года боец 5-й ОШБр Евгений Роман вместе с четырьмя собратьями попал в российский плен в Ивановском в районе Бахмута Донецкой области. Тогда оккупанты расстреляли украинцев, а Евгений Роман выжил и добрался до украинских позиций. О том, что произошло в тот день боец рассказал «Радио Свобода».

Во время расстрела в его руки зашли пули.

«Врачи, которые оперировали, мне объяснили, что не задело никаких сосудов, лишь пострадала кость на одной руке и мышцы. Две пули залетели в одном направлении, так как пошла автоматная очередь. Когда у меня выпал турникет, потому что рука затекла, я понял, что останусь там навсегда», — сказал Евгений Роман.

14 марта 2023 года: что произошло в тот день

Он рассказал, что в тот день противник начал интенсивный обстрел. Из-за одного из взрывов он потерял сознание, а пришел в себя только через шесть часов. Неожиданно застали трое россиян, которые нацелили на украинцев автоматы и приказали снять бронежилеты. Ребята вышли первыми без оружия, тогда как Роман выходил последним, на нем был бронежилет, которого не заметил враг.

Военный рассказал, что оккупантам не приказывали расстреливать пленных, они все решения принимали самостоятельно. Украинцы стояли в рядок, один из оккупантов выпустил автоматную очередь.

«Ребята попали, как орехи. Я упал возле них, но знал, что жив. Боль была. Да и не все украинские воины умерли сразу. Один пытался ударить по моей ноге, чтобы показать, что жив. Ребята упали друг на друга, я падал последний», — сообщил боец.

Через три-четыре минуты прилетела мина, в результате чего военному РФ, который выстрелил в украинцев, оторвало ногу.

Евгений Роман поднялся через некоторое время, когда стало тихо, он заметил российских военных в 30 метрах от себя. Один из оккупантов смотрел на него, после этого украинец развел руками и упал обратно на живот.

«Слышал, как докладывали (оккупанты, — ред.) своему командиру, что здесь есть «300-й». Он им сказал оставить, потому что и так дойдет. Я слышал их разговор, потому что рация громкая», — вспомнил он.

На следующий день украинские военные открыли минометный обстрел по ВС РФ, раненый Евгений Роман полз на коленях, чтобы не привлечь внимание и выжить. Он постоянно молился и смог доползти до украинского пулеметчика.

«Добравшись до нашего пулеметчика. Он обернулся ко мне с пулеметом и говорит: «Откуда? Так ты там под деревом лежал? Я же мог тебя убить. Прости меня». Интересно, что пули, которые летели в мою сторону, я ему принес, когда заступал на боевое задание», — отметил Евгений Роман.

После этого его эвакуировали, состоялись операции, лечение и реабилитация.

Он отметил, что во время расстрела видел собрата, который упал от пули. Евгений Роман думал, что его также не станет. В этот момент он не думал о сыне, матери или жизненных благах, он только хотел «надышаться воздухом», увидеть снег, землю, траву и деревья.

«Все то, что есть вокруг нас, когда мы живы. Вот это оценил, потому что знал, что больше не увижу. На мгновение забыл, что в бронежилете, но я не знал, куда он может целиться: шея, ноги, голова. Это было военное преступление», — добавил он.

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