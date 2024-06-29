Найден сорняк, который снижает артериальное давление и снимает усталость 6 29.06.2024, 12:38

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Из него рекомендуют готовить чай и другие блюда.

Тем, кто заботится о своем здоровье, обязательно нужно употреблять в пищу это целебное растение.

Это крапива, не торопитесь обходить ее стороной или выбрасывать, если она растет у вас на огороде. Этот сорняк имеет кучу целебных свойств, поэтому может заменить даже лекарство от некоторых заболеваний.

Сайт tsn.ua рассказал, какая польза крапивы, как приготовить из нее чай и другие блюда.

Чем полезна крапива: объяснение ученых

Крапива содержит антиоксидантные соединения, белок, растительную клетчатку и кучу минералов – калий, кальций, фтор, цинк, магний, фосфор и железо. Также растение богато витаминами группы В, A, C, D, E, F, K и P, что делает его настоящим суперфудом для нашего организма.

Листья и стебель крапивы содержат аминокислоты, флавоноиды, ненасыщенные жирные кислоты и каратиноиды. За счет содержания фитонцидов крапива обладает способностью защищать организм от различных вирусных и грибковых инфекций. В листьях растения содержатся каратиноиды, участвующие в синтезе иммуноглобулинов, имеют противовоспалительный эффект и поддерживают остроту зрения.

Крапива способна снизить плохой холестерин за счет содержания фитостерина, также оказывает мочегонный эффект.

Какая польза чая из листьев крапивы: исследование ученых

Чай из этого растения способен в разы повысить иммунитет и защитить организм от заболеваний, вызванных воспалительными процессами.

Английские ученые доказали, что напиток помогает облегчить симптомы рака простаты и молочной железы. Также сушеные листья крапивы нивелируют риски развития диабета II типа. Если регулярно пить чай из крапивы, снижается уровень глюкозы в крови. Ведь растение помогает поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина, снижающего уровень сахара в организме.

Также напиток из крапивы способен укрепить сердечно-сосудистую систему, поскольку в листьях и стебле растения содержится большая часть антиоксидантных соединений. Крапива играет роль натурального средства для профилактики различных заболеваний сердца и сосудов.

Как готовить крапиву

Чтобы крапива не жалила, ее нужно хорошо промыть под холодной проточной водой, а затем на 5 минут залить кипятком. Таким образом вы лишите растение муравьиной кислоты, которая приводит к жгучести. Врачи не рекомендуют есть свежие листья крапивы, так как это может привести к раздражению слизистой пищевода.

Кропиву добавляют к зеленому борщу, салатам, тушеным овощам, яйцам и разнообразным кашам. Семена и сушеные листья можно добавлять в выпечку, например, хлеб.

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