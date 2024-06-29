закрыть
29 июня 2024, суббота, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп назвал условие «примирения» США с Китаем, Россией и КНДР

17
  • 29.06.2024, 12:52
  • 7,096
Трамп назвал условие «примирения» США с Китаем, Россией и КНДР

Политик выступил на предвыборном митинге в Вирджинии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что КНДР, Китай и Россия могут перестать быть врагами Соединенных Штатов в случае если страну возглавит «умный президент». Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время предвыборного митинга в Вирджинии.

По словам Трампа по состоянию на сейчас КНДР, КНР и Россия якобы не уважают действующего президента США Джо Байдена.

«У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи», - сказал Трамп.

Он также повторно заявил, что планирует урегулировать конфликт между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до вступления в Белый дом, хотя не уточнил, как именно это сделает.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич