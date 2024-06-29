Трамп назвал условие «примирения» США с Китаем, Россией и КНДР 17 29.06.2024, 12:52

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Политик выступил на предвыборном митинге в Вирджинии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что КНДР, Китай и Россия могут перестать быть врагами Соединенных Штатов в случае если страну возглавит «умный президент». Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время предвыборного митинга в Вирджинии.

По словам Трампа по состоянию на сейчас КНДР, КНР и Россия якобы не уважают действующего президента США Джо Байдена.

«У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи», - сказал Трамп.

Он также повторно заявил, что планирует урегулировать конфликт между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это еще до вступления в Белый дом, хотя не уточнил, как именно это сделает.

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