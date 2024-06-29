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Белоруска попробовала 15 видов рогачевской сгущенки

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  • 29.06.2024, 12:59
  • 1,922
Белоруска попробовала 15 видов рогачевской сгущенки

Видео дегустации вызвало ажиотаж в Сети.

Белоруска купила и попробовала 15 видов рогачевской сгущенки. Дегустация растянулась на целых три видеоролика и в сумме собрала свыше 200 тысяч просмотров. Многие белорусы даже не знали, о существовании некоторых вкусов, пишет telegraf.news.

В первом видеоролике девушка продегустировала сгущенные сливки, классическую, обезжиренную сгущенки, а также экземпляры с ароматом кокоса и «Ирландский крем». Фаворитом белоруски в первом ролике стала обезжиренная сгущенка, которая, по мнению автора видеоролика, оказалась по вкусу более легкой версией классической сгущенки и сливок.

@hanna.dmitrieva 1 часть. #обзор ♬ оригинальный звук - HD🍫

Пользователи соцсети удивились тому факту, что у известного производителя сгущенки настолько широкая линейка продукта.

«Их так много?! Почему к нас только базовая?», — удивился и задался вопросом один из комментаторов.

«Ну и где их столько найти? Хоть ты едь в Рогачев», — еще один комментарий под видео.

«А где такой ассортимент ее нашли? Не видела даже столько. И не знала, что она такая бывает», — написала под видеороликом одна пользовательница, на что автор ответила, что купила все экземпляры в фирменном магазине в Рогачеве, но «такие же магазинчики есть и в других городах, например, в Гомеле».

Также комментаторы заметили, что многие виды рогачевской сгущенки можно найти на популярном маркетплейсе Wildberries.

Во втором видеоролике девушка продегустировала линейку вареной сгущенки. Их всего 4: классическая «Егорка», «Иванушка» с какао, «Антошка» с кофе и «Аленушка» с цикорием. Больше всего автор видео оценила классическую версию «Егорки», но и «Аленушка» с цикорием показалась ей достойной внимание. А вот кофейного «Антошку», белоруска, по признанию, в таком виде «есть бы не стала» и предпочла бы разбавить с молоком.

@hanna.dmitrieva 2 часть. обзор, который мы заслужили😄 #обзор ♬ оригинальный звук - HD🍫

Пользователи соцсети с мнением девушки согласились не везде. Кто-то считает, что классическая «Егорка» напоминает желатин, а некоторые высоко оценили кофейный вариант.

«Кофейную обожаю! Делаю с ней пирожное «картошка» и это любовь», — написала одна из пользовательниц в комментариях.

В третий обзор попали сгущенки с различными вкусами. Белоруска попробовала «Лесной орех», «Ваниль и сливки», «Кофе», «Цикорий», «Какао», а также сгущенку с фруктозой, которая напомнила «густой заварной крем с торта».

@hanna.dmitrieva 3 часть. финальная) #обзор ♬ оригинальный звук - HD🍫

К слову, в обзор белоруски все же попали не все вкусы сгущенки из Рогачева. Так, там не оказалось сгущенки с ароматом «Топленое молоко» и с сахаром Халяль, которые также выпускает предприятие. Многие комментаторы попросили обзор на линейку сгущенки из Глубокого, и девушка написала: «значит надо сделать обзор и на глубокскую».

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