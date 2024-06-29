Эксперт: Возвращение Петкевич может быть одним из итогов визита Лаврова 2 29.06.2024, 13:14

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Лукашенко крайне неудобный «партнер» для Кремля.

Накануне Лукашенко в очередной раз провел ряд кадровых назначений. Однако на этот раз перестановка чиновников вызвала гораздо больше вопросов, чем в предыдущие.

Некоторые особенности последних изменений в госаппарате «Филин» обсудил с политологом Анатолием Котовым.

— Я считаю, что наложились плановые штатные изменения на внеплановые, — говорит Анатолий Котов. — До этого проводилась вроде как постепенная кадровая замена идеологической вертикали, назначили новых министра информации, министра труда и т.д.

Последние назначения похожи на авральные.

Предшествовали им два момента. Во внешней политике, я склонен считать, последней каплей стала польско-китайская история, в результате чего появилась реакция Китая на ситуацию на белорусско-польской границе.

Но и до этого, надо отметить, никаких серьезных успехов не отмечалось. Все эти замещения Европы Африкой не принесли ожидаемых дивидендов.

На самом деле это могло бы стать перспективным направлением, но чтобы из Африки что-то ощутимое в финансовом плане получить, туда нужно очень много вложить.

Не с белорусским подходом, который означает привезти два трактора, иногда неработающих, а взамен хотеть быстро и много заработать.

Посмотрите, сколько вкладывают в Африку те же Китай и Россия, сколько они им предлагают всяких «плюшек», чтобы сотрудничество было эффективным. Беларусь там не конкурент.

Второй момент — внутренняя идеология. Не исключаю, что возвращение в обойму Натальи Петкевич может быть одним из итогов визита Лаврова.

Россия продолжает давить на Минск, требуя выполнения старых договоренностей по трансферу власти, который идет совсем не теми темпами, на который она рассчитывала.

— Вы хотите сказать, что Путин все-таки хочет избавиться от Лукашенко?

— Лукашенко — неудобный партнер. Он только с виду готов все делать, а по факту постоянно торгуется, канючит, регулярно подставляет Путина.

— У Кремля есть кандидатуры ему на смену?

— А здесь не нужен кто-то один конкретный, он вряд ли сможет удержать ситуацию внутри страны. Нужны институты, наделенные полномочиями, которые смогут заменить коллективно.

Отсюда и задумывались все эти коллективный совбез, ВНС. Управлять таким «карманным» органом проще.

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