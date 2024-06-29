Первые минуты по возвращении на родину десяти украинских пленных показали на видео 12 29.06.2024, 13:21

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Некоторые из них даже не могут самостоятельно передвигаться.

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые минуты после возвращения десяти украинских пленных.

Бывшие пленники находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии. На обнародованных после освобождения видео видно, что некоторые даже не могут самостоятельно передвигаться - их держат под руки.

Как передает Цензор.НЕТ, вернуть из российского плена еще десять человек удалось 28 июня.

«Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины также показала эксклюзивное видео освобождения соотечественников.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца», - сообщили в СБУ.

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