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Первые минуты по возвращении на родину десяти украинских пленных показали на видео

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  • 29.06.2024, 13:21
  • 3,016
Первые минуты по возвращении на родину десяти украинских пленных показали на видео

Некоторые из них даже не могут самостоятельно передвигаться.

Президент Украины Владимир Зеленский показал первые минуты после возвращения десяти украинских пленных.

Бывшие пленники находятся в чрезвычайно тяжелом состоянии. На обнародованных после освобождения видео видно, что некоторые даже не могут самостоятельно передвигаться - их держат под руки.

Как передает Цензор.НЕТ, вернуть из российского плена еще десять человек удалось 28 июня.

«Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены и дома - в Украине», - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Служба безопасности Украины также показала эксклюзивное видео освобождения соотечественников.

«Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца», - сообщили в СБУ.

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