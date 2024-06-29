В Беларуси за один день зафиксировано десять температурных рекордов 29.06.2024, 13:28

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Жарче всего было в Вилейке.

Десять температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях днем 28 июня, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Жарче всего было в Вилейке — 32,9 градуса выше нуля. Прежний максимум составлял 32,4 градуса. Этот и остальные девять экстремумов продержались всего два года.

В Лиде воздух прогрелся до 32,8 градуса (было 31,1), Лынтупах — до 32,5 (30,5), Воложине и Волковыске — до 32,2 (30,2 и 31,7 соответственно), Гродно — до 31,9 (31,5), Докшицах — до 31,1 (31), Ошмянах — до 30,9 (30,1), Нарочи — до 30,7 (30,1), Езерище — до 30,2 (29,7).

В Минске до повторения рекорда дня не хватило 0,1 градуса (31,4 против 31,5 в 2022 году).

Абсолютный максимум дня — 34,3 градуса (28 июня 2022 года в Лельчицах).

Накануне, 27 июня, обновился локальный рекорд в Вилейке (32,3 против 31 два года назад). При этом в чате телеграм-канала о погоде @nadvorie пользователи со ссылкой на спутниковые снимки отмечали, что на местной метеостанции рядом с датчиками расположена заасфальтированная площадка, что может влиять на показатели температуры в солнечную погоду.

По прогнозу Белгидромета, жаркая погода на всей территории страны сохранится до 1 июля, на юго-востоке — минимум до 2 июля.

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