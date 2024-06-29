Забытое сокровище: культовое спортивное авто за $500 тысяч простояло 50 лет в гараже 29.06.2024, 13:50

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Его главной ценностью является мотор.

В США обнаружили заброшенный Dodge Challenger 1970 года в топовой версии R/T Hemi. Знаменитое спортивное авто более полувека простояло в гараже. О нем рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Karan Boree.

Этот Dodge Challenger R/T Hemi 51 год находился в руках одного владельца. После того, как автомобиль попал в ДТП и повредил свою переднюю часть, его перестали эксплуатировать.

Владелец так и не отремонтировал спорткар, впрочем, в целом его состояние неплохое. Кузов не заржавел, салон идеально сохранился, а двигатель не нуждается в восстановлении. Пробег составляет всего 10 200 км.

Именно мотор является главной ценностью Dodge Challenger. Этот 7,0-литровый V8 Hemi развивает 425 л.с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

В 1970 году изготовили всего 287 купе Dodge Challenger R/T Hemi. Сейчас они очень ценятся коллекционерами и их стоимость достигает 500 000 долларов. Конкретно этот Dodge Challenger уже выкупили и отремонтировали.

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