закрыть
29 июня 2024, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте таксисты устроили «разборки» после подрезания на дороге

  • 29.06.2024, 14:05
В Бресте таксисты устроили «разборки» после подрезания на дороге

Стало известно, чем все закончилось для обоих.

Суд в Бресте вынес приговор 24-летнему таксисту, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему коллеге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 7 марта во время выполнения заказа подрезал водителя другого такси. Припарковавшись, мужчина подошел к машине обидчика, высказал ему свои замечания и уехал. Второй таксист на этом не успокоился: он догнал коллегу и начал прижимать его авто к обочине. Остановившись, мужчины начали разговор, закончившийся дракой. В результате обвиняемый нанес коллеге тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого 5 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич