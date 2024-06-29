В Бресте таксисты устроили «разборки» после подрезания на дороге 29.06.2024, 14:05

Стало известно, чем все закончилось для обоих.

Суд в Бресте вынес приговор 24-летнему таксисту, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему коллеге, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 7 марта во время выполнения заказа подрезал водителя другого такси. Припарковавшись, мужчина подошел к машине обидчика, высказал ему свои замечания и уехал. Второй таксист на этом не успокоился: он догнал коллегу и начал прижимать его авто к обочине. Остановившись, мужчины начали разговор, закончившийся дракой. В результате обвиняемый нанес коллеге тяжкие телесные повреждения.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»). В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого 5 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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