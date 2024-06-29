В Google переводчике появился крымскотатарский язык 29.06.2024, 14:12

В МИД Украины приветствовали это решение.

Google Переводчик добавил крымскотатарский язык в список доступных переводов.

Об этом сообщает МИД Украины.

«Спасибо Google за эту важную инициативу, которая демонстрирует, что богатое языковое и культурное наследие коренных народов Украины является ценным для мирового сообщества», — говорится в сообщении.

В 2021 году Верховная Рада Украины приняла законопроект, который закрепляет статус крымскотатарского народа.

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